© Rock the night виж галерията Вторият ден на Hills of Rock в Пловдив край Гребната база се превърна в истинска музикална касапница.



Страхотен удар в десятката се оказа последователността, в която на голямата сцена се появиха титаните на груув метъла – Fear Factory, Sepultura и Machine Head.



Главите на хиляди бяха развинтени. Хиляди гърла пееха. Хиляди сърца туптяха в един ритъм. А Пловдив беше опустошен за втора поредна вечер, но в най-прекрасния възможен смисъл.



В началото As Everything Unfolds и WOLFMOTHER се погрижиха за доброто настроение в най-голямата жега по най-адекватния начин.



След това Fear Factory предложиха солидно и добре изпълнено шоу, което даде тон на всичко, което последва. Звукът беше стегнат, ритмичен и стена от индустриален груув, който моментално вкара тълпата в правилната предавка. Без излишна показност, но с достатъчно енергия, Fear Factory подгряха сцената с точната доза агресия и ритъм, подготвяйки публиката за предстоящото звуково настъпление.



Китаристът Дино Касарес е единственият член от оригиналния състав на групата. Другите са Майло Силвестро (вокал), Пийт Уебър (барабани) и Тини Кампос (бас).



Те, както обикновено, включиха в сетлистата си класики от албумите "Demanufacture", "Obsolete" и "Mechanize", които са смятани за може би най-силните им.



А феновете просто нямаше да им простят, ако бяха минали без парчетата Demanufacture, Replica и Shock.



Sepultura излязоха на сцената с изключителна енергия и професионализъм. Звукът им плътен и мощен и държеше публиката напълно ангажирана от първата до последната песен. Комбинацията от класически траш и елементи на бразилска етно-музика създаде уникална атмосфера, която ясно показа защо групата има толкова вярна фенска база в България. Без съмнение, Sepultura спокойно можеха да бъдат хедлайнери на вечерта.



Въпреки че дългогодишната липса на братята Кавалера – Макс и Игор – винаги се усеща, Sepultura доказаха, че са способни да се представят впечатляващо и достойно дори без тях.



Класики като "Roots Bloody Roots“, "Refuse/Resist“ и "Arise“ бяха изпълнени с такава страст и сила, че веднага предизвикаха масова реакция сред феновете – пеене, скачане, куфеене. Истинско празненство.



Изпълнението им в Пловдив беше една жива, мощна и истинска демонстрация на класата на Sepultura, които още веднъж затвърдиха мястото се сред големите метъл банди на нашите дни.



За съжалениe концертът им е част от прощалното им световно турне "Celebrating Life Through Death“, с което отбелязват 40 години на сцена. След десетилетия на възходи и падения, обиколили над 80 държави и превърнали се в символ на бразилската метъл култура, Sepultura се сбогуват с феновете си по цял свят, в това число – и с българската публика в Пловдив. Именно тук го направиха по възможно най-запомнящия се начин и хилядите им верни фенове никога няма да забравят датата 26 юли.



Хедлайнерите Machine Head затвориха втория ден на Hills of Rock с едно от най-мощните изпълнения, които тази сцена е виждала. Роб Флин успя да създаде истинска емоционална връзка с пловдивската публика – комуникира непринудено, често използваше емблематичния израз "майна“, който предизвика усмивки и още по-голяма близост със сцената. Звукът беше силен и ясен, а енергията – на ниво, като всеки песен бе изсвирена с отдаденост и професионализъм.



Machine Head доказаха, че са класика, която продължава да живее и да въздейства силно.



В сета има звучаха емблематични песни като "Davidian“, "Imperium“, "Is There Anybody Out There?“, "From This Day" и "Halo". Трогателен момент беше изпълнението на някои парчета, посветени на наскоро починалия Ози Озбърн, с което групата отдаде почит на една от най-големите икони в тежката музика.



Шоуто им впечатли с пиротехнически ефекти и осветление. Огнените изригвания и светлинните импулси подчертаваха тежките рифове и ударите на барабаните, създавайки визуална касапница, която не остави никого равнодушен. Комбинацията от мощна музика и сценични ефекти направи изживяването пълноценно и запомнящо се.



Рок и метъл вакханлията продължава и днес. Ето я програмата за последния ден от най-големия музикален фестивал в България:



НЕДЕЛЯ - 27 ЮЛИ



MAIN STAGE



17:00 - VUKOVI



18:00 - STATIC-X



19:30 - WHILE SHE SLEEPS



21:00 - MASTODON



22:45 - THE SMASHING PUMPKINS



СТРОЕЖА



17:30 - Ouch Blanket



18:30 - Анимационерите



19:45 - Тъмно



21:15 - DOPE



00:20 - H-Blockx



НА ТЪМНО



17:30 - Darzz



18:15 - DO SHO BAND



19:10 - Arika Adams



20:20 - The Lefties



21:30 - Taraleshta



00:30 - Wickeda