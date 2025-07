© виж галерията Повече от 14 000, обединени от любовта си към живата музика и фестивалната атмосфера, куфяха снощи на Гребния канал в Пловдив, с което официално бе открито новото издание на Hills of Rock 2025. Дългоочакваният хедлайнер на Ден 1 бяха носителите на Грами Gojira, които след близо 30 години на сцена, стъпиха на българска земя за пръв.



Интензивната енергия, техническата прецизност и завладяващото сценично присъствие на братята Дюплантие и компания ни отведоха в един "друг свят“, а по време на изпълнението им на Flying Whales не липсваха и надуваеми китове из многохилядната публика. Малко преди да приключи първият им концерт в България, Gojira отдадоха почит на великия Ози Озбърн, който почина само преди няколко дни. Групата изпълни култовото парче Under The Sun, а в този емоционален момент публиката не спираше да скандира: "Ози! Ози!“



Горещият първи ден от фестивала беше наситен с енергия, за която допринесоха още бостънските фънк-метъл виртуози от Extreme, които оставиха публиката без думи, а Skunk Anansie, в чиито вени и текстове тече бунтът, показаха на публиката, че да си "различен“ е едно от най-хубавите неща, които можеш да бъдеш. Сцените на "Stroeja" и "На Тъмно“ не отстъпваха с редица качествени актове на родни и чужди банди като Керана и Космонавтите, Dub Pistols, Hellbound, Cool den, Urban Grey и Ревю.



Днес, събота, 26 юли, денят обещава да е не по-малко горещ и не по-малко изпълнен с музикален заряд, докато публиката очаква на сцената Machine Head, които се завръщат у нас и продължават да бъдат стабилна сила на тежката сцена – сурови, безкомпромисни и верни на корените си. Заедно с тях очакваме и Sepultura, Fear Factory, Wolfmother и As Everything Unfolds - една от най-вълнуващите млади групи на модерната съвременната пост-хардкор сцена!



Социалната ангажираност на Fest Team за пореден път показа, че музиката е за всички, позволявайки на хора с увреден слух да преживяват музиката на Hills of Rock 2025 пълноценно чрез haptic костюмите на Music: Not Impossible. Фестивалът продължава да бъде акцент в летния календар, събирайки най-доброто от рок и метъл музиката от цял свят. Очакват ни още два дни пълни с безкомпромисна музика, вкусна храна и напитки, голям избор от мърч и много нови спомени.