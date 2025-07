© Photograph: Georgi Angelov виж галерията Първият ден от шестото издание на Hills of Rock в Пловдив започна по подобаващ и респектиращ начин. Френската хеви метъл банда Gojira оглави програмата за вечерта.



Българските фенове на групата имаха уникалната възможност да ги видят и чуят на живо за първи път у нас – край Гребната база – с впечатляващо шоу, включващо страхотен звук, сценични ефекти и пиротехника.



Първи на основната сцена, малко преди 18:00, се качиха французите от Rise of the Northstar. Те имаха нелеката задача – в най-голямата жега – да дадат началния тласък на Hills of Rock. Стилът им може да се определи като метълкор с хардкор пънк основа, агресивни рифове, брейкдауни и мощна ритмика. Личи си, че са силно повлияни от ранните периоди на Slipknot, Korn и Limp Bizkit. Текстовете им са вдъхновени от японската манга. Макар и слабо известни в България, със сигурност си спечелиха доста нови фенове. Изпълниха най-известните си парчета: Demonstrating My Saiya Style, Here Comes the Boom, Again and Again и др.



След това, в 19:15, на сцената излязоха рокаджиите от Бостън – Extreme. Лидери на бандата са вокалистът Гари Чероне и китаристът Нуно Бетенкорт. Най-големият им хит е романтичната акустична песен More Than Words, често използвана във филми и сериали. Акустичната партия в песента е семпла, но гениално поднесена от Бетенкорт. Разбира се, не пропуснаха да я изпълнят – не без любезното участие на хилядите зрители. Именно на тази песен се състоя и първото масово "вадене на телефоните“ от джобовете за вечерта – всеки втори искаше да запечата нежното изпълнение за поколенията.



Бетенкорт показа защо е смятан за един от най-големите китарни виртуози, като изсвири и Flight of the Wounded Bumblebee.



Гари Чероне пък компенсира своите 64 години с широк вокален диапазон, енергия и емоционална изразителност. Други парчета, които групата изпълни, бяха Get the Funk Out, #REBEL, Hole Hearted и др.



Skunk Anansie е легендарно име в британската рок музика от 90-те години. Групата е известна с мощния си вокал – Skin (истинско име: Дебора Дениел) – и с умелото комбиниране на алтернативен рок, пънк и груув метъл елементи. Останалите членове на бандата са китаристът Ace (Мартин Ачър), басистът Cass (Ричард Люис) и барабанистът Марк Ричардсън.



Името на групата идва от героя Anansi от западноафриканския фолклор – хитър паяк, който побеждава с ум и находчивост. "Skunk“ добавя бунтарски дух към посланието им.



Текстовете на песните им често са политически и социално ангажирани – насочени срещу расизма, дискриминацията и социалната несправедливост.



Ключовата причина групата да се превърне в една от най-авторитетните в алтернативната рок сцена е именно Skin, известна с уникалния си мощен глас и ексцентричния си стил. Тя е основният текстописец и описва себе си така:



"Аз съм жена, чернокожа, пънкарка, музикант и активист. Всичко това е в гласа ми.“



Групата откри шоуто си в Пловдив с This Means War, премина през Charlie Big Potato, Because of You, политически заредените Yes It’s Fucking Political и Little Baby Swastikkka, и завърши с Hedonism, Cheers и Lost and Found. Концертът поддържаше мощно и динамично темпо.



Gojira е една от най-влиятелните съвременни хеви метъл групи. Добиха особено голяма популярност, след като станаха първата хеви метъл група в историята, която изнесе концерт на церемонията по откриването на Олимпийските игри по време на Летните олимпийски игри през 2024 г. във Франция.



Близо 15 000 души в Пловдив се докоснаха до магнетичната енергия на четиримата французи – братята Джо Дюплантие (вокали и китара) и Марио Дюплантие (барабани), Кристиан Андреу (китара) и Жан-Мишел Лабади (бас). Изпълнението им спокойно може да се нареди сред най-добрите в историята на фестивала.



Групата използваше перфектно синхронизирано осветление – характерните за тях бели и червени прожектори, пулсиращи с ритъма на песните. Звукът беше мощен, изчистен и добре балансиран – всяка китара, барабан и вокал се чуваше ясно. Част от песните им бяха съпроводени от тематични визуализации, посветени на природата, екологията и човешкото страдание.



Контактът им с публиката бе силен и искрен – използваха плакати на български език, а Джо Дюплантие си беше научил фрази като: "Бичите ли айляка?“ и "Благодаря много.“ Брат му Марио впечатли публиката с невероятната си техника – неслучайно е считан за един от най-добрите съвременни барабанисти в метъла.



Ето и целия сетлист на бандата:



1. Only Pain



2. The Axe



3. Backbone



4. Stranded



5. Born for One Thing



6. The Cell



7. From the Sky



8. Another World



9. Silvera



10. Mea culpa (Ah! Ça ira!)



11. The Chant



12. Amazonia



13. L'enfant sauvage



14. Under the Sun/Every Day Comes and Goes - кавъри на Black Sabbath в чест на Ози Озбърн



15. The Gift of Guilt



На останалите две сцени – "Строежа“ и "На тъмно“ – повече от солидно забиха Всеки следващ ден, Cool Den, Керана и Космонавтите, Crowfish, Hellbound, Kashmir, Frankie, Urban Grey и Pizzza.



Легендарните Ревю (на сцена "Строежа“) и британците от Dub Pistols (на сцена "На тъмно“) се погрижиха афтър партитата след Gojira да бъдат на ниво.



Днес е вторият ден от фестивала, който предвещава да е също толкова зрелищен. Това е и програмата за събота, 26 юли.



MAIN STAGE



17:00 - AS EVERYTHING UNFOLDS



18:00 - WOLFMOTHER



19:30 - FEAR FACTORY



21:00 - SEPULTURA



22:45 - MACHINE HEAD



СТРОЕЖА



17:30 - AttaXic



18:30 - Skre4



19:30 - Superhiks



20:45 - Adult Crush



21:45 - VENDETTA



00:20 - Kultur Shock



НА ТЪМНО



17:30 - Gasp



18:15 - Axez



19:10 - Lost in Reverie



20:20 - Greesh



21:30 - Reaven



00:30 - Smallman