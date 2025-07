© виж галерията Фронтменът на While She Sleeps сред феновете Третият ден на Hills of Rock 2025 донесе кулминацията, която феновете очакваха – тежък звук, енергия без пауза и световни имена, които оставиха следа на пловдивска сцена.



Фестивалът върна хилядите фенове под открито небе за три дни, изпълнени с рев на китари, прах от пого и еуфория.



Последният ден от фестивала за тежка музика превърна голямата сцена в епицентър на звук и емоции – Static-X зверски "индустриален" тътен, While She Sleeps вдигнаха градуса с енергичен метълкор, Mastodon разтърсиха с тежки рифове, а The Smashing Pumpkins поднесоха носталгия и класа.



Случи се и недоразумение с DOPE, една от най-чаканите банди на феста, но за това след малко.



Сетът на Static-X бе сред най-силните за вечерта – изчистен, тежък и с уважение към феновете. Сцената потъна в тъмнина, прорязана от стробоскопи и дигитални фонове, а публиката реагираше бурно на всеки познат риф. “Push It", “I'm With Stupid" и “Bled for Days" предизвикаха масови скандирания и силно пого, напомняйки защо групата остава култова фигура на индъстриъл метъл сцената.



С емблематичната маска, напомняща по стилизиран начин образа на покойния Уейн Статик, вокалистът Xer0 не просто изпълняваше песните – той отдаде силна и достойна почит към човека, който бе гласът и сърцето на Static-X. Зад самоличността на Xer0 се крие Едсел Доуп, фронтментът на Dope, за които ще стане дума след малко.



While She Sleeps са известни със своето експлозивно сценично присъствие, политически ангажираните си текстове и комбинацията от мелодичен метълкор и пост-хардкор елементи. Харизматичният фронтмен Лорънс Тейлър, направи едно от най-енергичните участия изобщо за целия фестивал.



Сетлистът включваше както по-нови парчета от албума Sleeps Society, така и утвърдени хитове като Silence Speaks и Four Walls, които буквално разтърсиха публиката.



За мнозина присъстващи While She Sleeps се оказаха истинската кулминация на вечерта, дори над хедлайнърите. Публиката реагираше бурно на всяка песен, а социалните мрежи и коментарите около сцената бяха категорични: "Тези момчета сринаха земята! Брутален контакт с публиката!"



Един от феновете описа момента така: "Държа го, брат, вокала над главата си и рева от емоции. Телефонът беше в джоба – тоя спомен си остава за цял живот."



Друг допълва: "Разцепиха! Не мога да опиша колко пъти въртях тази песен на живо, докато не се случи. Жестоко!"



За някои While She Sleeps дори трябваше да бъдат хедлайнъри: "Гледам ги за втори път и не мога да разбера защо не ги канят като водеща група. Най-добрите шоумени! Цялата група е страхотна. Бяха на светлинни години над хедлайнърите."



Mastodon излязоха на сцената с аурата на група, която няма нужда да доказва нищо. Без излишна показност, групата демонстрира майсторство и контрол над сцената, като поведе публиката през музикално пътуване с тежки, но мелодични композиции.



Те представиха на сцената своя уникален микс от тежки и мелодични композиции, които сякаш пренасят публиката в едно музикално пътешествие. Сред изпълнените парчета бяха класики като The Motherload, Megalodon, Mother Puncher и Blood and Thunder, които буквално разпалиха настроението и предизвикаха бурни реакции сред феновете. Техничността и дълбочината на музиката им впечатлиха както дългогодишните почитатели, така и хората, които не са запознати с тяхното творчество. Звуковият им стил – съчетание от тежки рифове, прогресивни елементи и сложни вокални хармонии – бе представен с прецизност и професионализъм, което отново потвърди мястото им сред водещите имена в съвременния метъл.



Още след като бе обявен програмата за фестивала Hills of rock мнозина бяха разочаровани, че две от най-чаканите групи - Mastodon и Dope ще свирят по едно и също време - Mastodon от 21:00 на Main stage, a Dope от 21:15 на сцена Stroeja.Н



Toва обаче така и не се случи. Заради технически проблем изпълнение на Dope започна малко след 22:00 - почти веднага, след като Mastodon приключи своя сет. Лошото е, че хиляди чакаха близо час Dope да започнат и по този начин изпуснаха прекрасното шоу на Mastodon. Преди началото на фестивала Hills of Rock мнозина бяха разочаровани от обявеното разпределение в програмата – две от най-чаканите групи, Mastodon и Dope, трябваше да свирят по едно и също време: Mastodon от 21:00 на главната сцена, а Dope от 21:15 на сцена Stroeja.



Въпреки това, технически проблем забави изпълнението на Dope, което започна малко след 22:00 часа – почти веднага след като Mastodon приключиха сета си. Това наложи хиляди фенове да чакат близо час за началото на Dope и в същото време да изпуснат голяма част от шоуто на Mastodon.



Отговорниците за сцена Stroeja обясниха в социалните мрежи, че забавянето се дължи на повреда в апаратурата на бандата, с която Dope пътуват. Макар да са съдействали с всичко по силите си, техническите детайли и оборудването са изцяло отговорност на групата и техния екип, който пътува заедно с тях. Крайният час за сета на Dope беше 22:30, като между 22:30 и 22:45 по традиция на Hills of Rock се дава време за преместване на публиката към главната сцена за хедлайнера на вечерта. Организаторите предложиха на Dope да използват този промеждутък, но групата настоя да приключи на време, което затрудни цялостния график.



От тяхна страна това несъмнено е неприятна ситуация, а организаторите изразиха надежда, че в бъдеще бандата ще компенсира българската публика. Към момента Hills of Rock продължава с програмата си, като третият ден завърши с изпълнението на H-Blockx.



Сред зрителите обаче настроенията бяха доста критични. Мненията варираха, но се откроиха няколко основни позиции: Dope не заслужават място на тази сцена.



The Smashing Pumpkins не са подходящи за този фестивал.



Един от феновете сподели впечатленията си от техническите проблеми:



"Бях там и малко разбирам от кабели. В палатката имаше около шест човека, но никой не можеше да разбере какво се случва. Момчетата от Dope пуснаха собствената си техника, свириха няколко песни, счупиха китара и си тръгнаха. Вярвам, че няма да ги видим отново тук."



Друг коментира:



"Досега не е имало група с такъв размер на странична сцена и да се стигне до подобен провал. Не казвам, че Dope нямат вина, но да се отрича от страна на организаторите е безотговорно."



Инцидентът с Dope показа колко крехка може да бъде организацията на големи музикални фестивали, където дори малка техническа неизправност може да разклати цялата програма и да доведе до недоволство сред публиката.



Стигаме накрая и до третия хедлайнер oт Hills of rock 2025 - The Smashing Pumpkins, които за първи път са в България. Още когато бяха обявени за една от основнит те групи мнозина изразиха мнение, че стилът им не съвпада напълно с тежкия рок профил на фестивала.



Въпреки това Били Коргън и компания си имат немалка фен база в България. и успяха да впечатлят верните си подръжници с носталгично и емоционално изпълнения, което преплете класически хитове и нови парчета. Групата доказа, че остава значима фигура в рок музиката с изискано сценично присъствие и изключителен музикален професионализъм.



В рамките на сета си The Smashing Pumpkins представиха добре познати хитове като 1979, Tonight, Tonight, Bullet with Butterfly Wings и Cherub Rock, които върнаха публиката към класиката на 90-те. Изпълниха и песни, които за първи път изпълняват на живо - Pentagrams, Edin и 999.



Smashing Pumpkins се пошегуваха, че досега не са идвали в България, защото жените тук са били прекалено красиви.



И все пак доста зрители останаха разочаровани от представянето на The Smashing Pumpkins и изразиха критика към отношението на групата към публиката. Според тях, липсваше необходимата интеракция и благодарност към феновете, които дълго време ги аплодираха и подкрепяха. Въпреки че фронтменът Били Корган беше на сцената и има знакови снимки, свързани с легендарни рок фигури като Оззи Озбърн, не бе отделен нито миг за почит към паметта им, нито беше изпълнен кавър в тяхна чест.



За разлика от него, по-малко известните банди, свирили на по-малки сцени, според феновете, показаха повече внимание и уважение към публиката, създавайки по-близък и топъл контакт.



Това остави у част от публиката усещането, че The Smashing Pumpkins са изпълнили своето задължение на сцена по-скоро формално, без истинска ангажираност към феновете.



Фестивалът Hills of Rock 2025 в Пловдив отново доказа, че е едно от най-значимите музикални събития в България и региона, събирайки на една сцена световни звезди на тежката музика и алтернативния рок. Вече са ясни и датите за 2026 година - 24, 25 и 26 юли, a предварителните билети вече са пуснати в продажба.



Тук може да си припомните какво се случи на първия ден от фестивала, а тук на втория.