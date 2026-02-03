Пътник: Шофьорът ми поиска касова бележка, за да види дали ми е заредена картата

© Plovdiv24.bg За нов проблем в обществения транспорт в Пловдив сигнализират жители на втория по големина град. Автобусите нямат валидатори - това са устройствата, които проверяват дали електронната карта е заредена, съответно - валидна. Ето и конкретния казус:



"Добре дошли в Пловдив – градът, в който електронната карта се проверява с ... хартия!



​Шофьорът Стефан, с автобус РВ 3505 по линия 25 реши, че е данъчен инспектор и ми поиска касова бележка, за да види дали ми е заредена картата. В автобуса няма валидатор, но явно решението е да тормозим пътниците, вместо да оправим техниката. ​Ако ще плащаме за "дигитален" транспорт, защо още се движим в 90-те?"



Публикацията в социалната мрежа Фейсбук предизвика полемика.



"Фирмата няма право да пуска автобуси с неработещ валидатор, проблемът не е във вас, а в депото да си оправят системата!" - пише потребител.



"То най-любопитното е, че и ние не знаем заредена ли е тая карта или не. Да не говорим, че, ако нямаме касова бележка, не знаем и до коя дата ни е заредена... Пълна пародия е това" - казва втори.



Трети споделя, че на него му се е случило същото - шофьор поискал да го свали от автобуса, защото устройството не работело, а той не бил сигурен дали картата е заредена. Отказал, защото не е негова работа да пуска устройството.



Има и одобрителни коментари:



"Правилно е постъпил шофьорът. Има много нередовни пътници, които злоупотребяват. Нищо лично към вас, но това е негово право и задължение. А за нередности с валидаторите се обърнете към община Пловдив" - препоръчва друг пловдивчанин.



Припомня се, че точно линия 25 е била единствената, в която е можело да се плати билетчето с банкова дебитна/кредитна карта, което вече е отпаднало.