|Пътник: Шофьорът ми поиска касова бележка, за да види дали ми е заредена картата
"Добре дошли в Пловдив – градът, в който електронната карта се проверява с ... хартия!
Шофьорът Стефан, с автобус РВ 3505 по линия 25 реши, че е данъчен инспектор и ми поиска касова бележка, за да види дали ми е заредена картата. В автобуса няма валидатор, но явно решението е да тормозим пътниците, вместо да оправим техниката. Ако ще плащаме за "дигитален" транспорт, защо още се движим в 90-те?"
Публикацията в социалната мрежа Фейсбук предизвика полемика.
"Фирмата няма право да пуска автобуси с неработещ валидатор, проблемът не е във вас, а в депото да си оправят системата!" - пише потребител.
"То най-любопитното е, че и ние не знаем заредена ли е тая карта или не. Да не говорим, че, ако нямаме касова бележка, не знаем и до коя дата ни е заредена... Пълна пародия е това" - казва втори.
Трети споделя, че на него му се е случило същото - шофьор поискал да го свали от автобуса, защото устройството не работело, а той не бил сигурен дали картата е заредена. Отказал, защото не е негова работа да пуска устройството.
Има и одобрителни коментари:
"Правилно е постъпил шофьорът. Има много нередовни пътници, които злоупотребяват. Нищо лично към вас, но това е негово право и задължение. А за нередности с валидаторите се обърнете към община Пловдив" - препоръчва друг пловдивчанин.
Припомня се, че точно линия 25 е била единствената, в която е можело да се плати билетчето с банкова дебитна/кредитна карта, което вече е отпаднало.
