49,28% е избирателната активност в 16 МИР – Пловдив-град към 19:30 часа, съобщи Калоян Сухоруков, председател на 16-а Районна избирателна комисия. 149 434 пловдивчани са упражнили правото си на вот до момента.

Според него най-много гласоподаватели са гласували в район "Западен“ – 54,69%. Следва район "Централен“ с 53,63% и 53.03% в "Тракия", предава Plovdiv24.bg.

Сигнали за нарушения са постъпвали през целия ден, но те не са съществени, а са били свързани с конкретни казуси. Най-често в сигналите е било оплакването, че машините са издавали така наречената бяла бюлетина.

Седем са дефектиралите машини в Пловдив град и те са били подменени. Избирателната активност към този час е по-висока отколкото на предишните парламентарни избори.

Избирателната активност в Пловдив към 17:30 часа часа беше близо 42%.