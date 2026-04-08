Строги мерки за сигурност и мащабна реорганизация на движението се въвеждат в Пловдив днес, 8 април заради футболното дерби между "Ботев“ и "Локомотив“. В часовия диапазон от 18:00 ч. до полунощ в сряда достъпът на автомобили и градски транспорт до района на стадион "Христо Ботев“ ще бъде изцяло преустановен, съобщиха за Plovdiv24.bg от община Пловдив.

От ОП "Организация и контрол на транспорта“ към община Пловдив съобщават, че ограниченията се налагат за гарантиране безопасността на феновете и жителите на града. Движението ще бъде спряно по следните ключови пътни артерии:

бул. "Източен“ – в участъка от бул. "Княгиня Мария Луиза“ до бул. "Санкт Петербург“;

ул. "Богомил“ – от бул. "Източен“ до ул. "Лев Толстой“;

ул. "Варшава“ – от ул. "Богомил“ до ул. "Славянска“;

ул. "Лев Толстой“ – от кръговото на ул. "Проф. Цветан Лазаров“ до бул. "Княгиня Мария Луиза“.

Футболната среща ще промени и маршрутите на три от линиите на масовия градски транспорт – автобуси № 9, 10 и 36. Те няма да обслужват обичайните си спирки в непосредствена близост до "Колежа“.

Линия № 9

Посока: ИЗК ,,Марица“ - ЖК "Тракия“ - А12

Бул. "Цар Борис III“, спирка №11 - Тунела Юг-запад, спирка №12 – Хотел "Тримонциум“, спирка №13 – Пловдивски университет, ляв завой по бул. "Хр. Ботев“, спирка №338-срещу Военна болница и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока

Бул. "Санкт Петербург“, спирка №219 – "Чайка фарма“, ляв завой по бул. "Христо Ботев“, спирка №334 - бул. "Христо Ботев № 15“, спирка № 335 – Военна болница, десен завой по бул. "Цар Борис III“, спирка №44 - Байкал, спирка №45 - срещу хотел "Тримонциум“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 10

Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“- А12

Бул. "Княгиня Мария Луиза“, спирка № 250 – срещу "Малката базилика“, направо по бул. "Княгиня Мария Луиза“, спирка № 123 – ТПК "Марица“, спирка № 124 – Полиграфия, спирка № 125 – Хладилника, десен завой по бул. "Освобождение“, спирка № 362 – мебели "Виденов“, спирка №363 – Поделението, десен завой по бул. "Санкт Петербург“, спирка № 217 – "Метро“, спирка № 218 – Технически университет, спирка №219 – "Чайка фарма“, ляв завой по бул. "Менделеев“, спирка №252 – Военна полиция и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока

Бул. "Менделеев“, спирка № 258 – Мотоцентър, десен завой по бул. "Санкт Петербург“, спирка №233 – Аграрен университет, спирка №234 – стадион "Локомотив“, спирка №235 – Парк "Лаута“, ляв завой по бул. "Освобождение“, спирка № 433 – след "SPS“, спирка №361 бензиностанция "Шел“, ляв завой по бул. "Цариградско шосе“, спирка №134 – бензиностанция "ЕКО“, спирка №135 – Траурен парк "Централен“ 1, спирка №136 – Траурен парк "Централен“ 2 и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 36

Посока: Кв. "Изгрев“ – Южен - Бул. ,,Ал. Стамболийски“

Бул. "Цариградско шосе“, спирка №133 – Училище "Стоян Белинов“, ляв завой по бул. "Освобождение“, спирка №362 – мебели "Виденов“, спирка №363 – Поделението, десен завой по бул. "Санкт Петербург“, спирка №217 – "Метро“, спирка №218 – Технически университет, спирка №219 - ,,Чайка фарма“, ляв завой по бул. "Христо Ботев“, спирка №334 – бул. "Хр. Ботев“ № 15 и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока

Бул. "Христо Ботев“, спирка №338 – срещу Военна болница, ляв завой по бул. "Санкт Петербург“, спирка № 233 – Аграрен университет, спирка № 234 – стадион "Локомотив“, спирка №235 – Парк "Лаута“, ляв завой по бул. "Освобождение“, спирка №433 – след "SPS“, спирка №361 – бензиностанция "Шел“, десен завой по бул. "Цариградско шосе“, спирка №126 – след бензиностанция "Шел“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.