Проверки в магазини за хранителни стоки в Пловдив
Заседанието днес премина изцяло онлайн и в него взеха участие представители на териториалните дирекции на Национална агенция за приходите, МВР, ДАНС, Агенция "Митници“, "Български пощи“, Комисията за защита на потребителите, Областна дирекция по безопасност на храните, както и представители на общинските администрации. В него се включи и главният секретар на областна администрация Николай Чунчуков.
Работният процес в клоновете на "Български пощи“ в областта върви успешно – изплатени са 97% от пенсиите и социалните помощи. Продължава и изпълнението на подадените заявки за обмен на валута. Във всички 170 клона на територията на областта в рамките на тази седмица са обменени малко над 14 млн. лева, съобщиха от Югозападен регионален център на "Български пощи“ ЕАД.
Началникът на териториалното поделение на Комисията за защита на потребителите Димитър Илиев съобщи, че тази седмица са извършвани целеви проверки в магазини за хранителни стоки, като те ще продължат и през следващата. За изминалата седмица е съставен 1 акт за установяване на административно нарушение (АУАН), свързан с двойното обозначаване на цените на стоките и услугите.
Съвместните проверки продължават, като се прави преглед на цели сектори или общини. Завърши цялостната проверка в община Куклен, където не са открити съществени нарушения. При инспектирането на магазини за хранителни стоки е установено, че липсват цени в лева, каквото е изискването по закон.
Заместник-директорът на ОДМВР-Пловдив комисар Пламен Иванов заяви, че полицията продължава да поддържа засилено присъствие в пощенските станции. За последната седмица в областта не са регистрирани случаи на неистински евро банкноти.
В общинските администрации на територията на областта не са констатирани нарушения във връзка с въвеждането на еврото, както и затруднения при прилагането на действащите указания и нормативни изисквания.
