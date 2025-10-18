Протестите продължават! Недоволни жители затварят голям пловдивски булевард

© На 19 октомври (неделя) в село Труд ще се проведе четвъртият пореден протест на



жителите, настояващи за прозрачни решения на продължаващия транспортен проблем. Този път недоволството ще бъде подкрепено и от жители на селата Рогош, Скутаре, Трилистник, Маноле и Манолско Конаре, които само преди седмица излязоха на протест в Рогош по същата причина – липса на редовен и достъпен обществен транспорт.



Организаторите заявяват, че единството на селата от община Марица показва колко сериозен е проблемът и че хората вече не са готови да търпят бездействието на институциите. В същото време подписката, изпратена до кметовете на община Марица и град Пловдив, както и до кмета на село Труд, с искане за свикване на общоселско събрание, остава без отговор над две седмици. Парадокс или не е, че в същия момент, потърпевшите са обвинявани от кмета Димитър Иванов в липса на диалогичност.



Остава загадка, как протестиращите искат да срещнат кмета, докато той обяснява,



че те не отговарят на негова покана за среща. Жителите на Труд и присъединените села настояват за прозрачно, справедливо и устойчиво решение на транспортната криза, която засяга хиляди хора – работещи, ученици и възрастни. Според тях проблемът не е само локален, а симптом на липсата на транспортна политика за селата в община Марица.



Протестът отново ще затвори Карловско шосе поредна неделя, между 16:30 и 18 часа.