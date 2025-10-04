ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Протест в Пловдив заради смъртта на малкия Ангел, починал в зъболекарски кабинет
Автор: Силвия Станева 09:09Коментари (0)430
© Plovdiv24.bg
Архив
Близките и роднините на 6-годишния Ангел, който в началото на април почина след дентално лечение, излизат на втори протест, споделиха те в социалните мрежи. 

Организаторите съобщават, че на 4 октомври 2025 г. в 10:30 ч. ще се съберат пред клиника "Медикус Алфа“, за да поискат отново справедливост за смъртта на малкия Ангел.

Plovdiv24.bg припомня, че детето почина на 4 април след дентално лечение под пълна упойка, продължила близо 4 часа.


Още по темата: общо новини по темата: 41
25.09.2025 »
05.08.2025 »
23.06.2025 »
03.06.2025 »
07.05.2025 »
05.05.2025 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Ограничават движението в Пловдив
07:05 / 04.10.2025
В "Западен" чистят дигата на река Марица, а парк "Ружа" оживява с...
06:20 / 04.10.2025
Пловдив вече е златната столица на България
06:00 / 04.10.2025
Прокуратурата разследва жестокия побой над пловдивчанин
17:22 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Такси превози 1 кг фентанил от София до Пловдив
17:25 / 03.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
09:09 / 02.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Новопостроен "елитен" жилищен комплекс в Пловдив е под вода
Новопостроен "елитен" жилищен комплекс в Пловдив е под вода
09:39 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бури и градушки 2025 г.
Дете почина при манипулация в зъболекарски кабинет в Пловдив
Зима 2025/2026 г.
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: