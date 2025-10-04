Протест в Пловдив заради смъртта на малкия Ангел, починал в зъболекарски кабинет

© Plovdiv24.bg Архив Близките и роднините на 6-годишния Ангел, който в началото на април почина след дентално лечение, излизат на втори протест, споделиха те в социалните мрежи.



Организаторите съобщават, че на 4 октомври 2025 г. в 10:30 ч. ще се съберат пред клиника "Медикус Алфа“, за да поискат отново справедливост за смъртта на малкия Ангел.



Plovdiv24.bg припомня, че детето почина на 4 април след дентално лечение под пълна упойка, продължила близо 4 часа.