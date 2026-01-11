ЗАРЕЖДАНЕ...
|Променят цената на билетчето за пътуване в градския транспорт на Пловдив
Предложението за промяната е внесена на вниманието на общинските съветници и те са го разгледали по комисии, така че да влезе в най-ранен порядък за гласуване на сесия на общинския съвет. По този начин няма да има затруднение при връщане на ресто.
Припомняме, че от няколко години в Пловдив върви безуспешно процесът по въвеждане на електронно-билетната система и нейното надграждане - премахване на хартиените билети и безкондукторното гласуване. И докато в по-големите градове на страната отдавна за забравили за малките билетчета и тяхното късане на ръка и разполагат с пълна актуална информация за движението на превозните средства по градската мрежа, то в Пловдив има още да почакаме, докато успеем да закупим билети като в цивилизования свят.
Всъщност електронно-билетната система в пловдивския градски транспорт работи или поне там, където има поставени устройства. На въпрос на Plovdiv24bg към кмета, кога всъщност реално ще може тя да се използва от пътниците, той отговори - когато бъдат оборудвани всички автобуси. Този процес трае вече има-няма 2 години. Но все пак ако си свалите приложението, то от дебитната ви карта при чекиране на устройствата, ще отчита закупен билет. Въпросът е, че няма кой да направи проверка за това.
Преди време в автобус 25 беше направена проба за таксуване само чрез въпросната система за електронно таксуване. Резултатът от нея така и не беше оповестен на гражданите - колко са се чекирали, какъв е пътнико-потокът, какви са приходите и т.н.
В мотивите на настоящото предложение е записано, че ниската цена прави градския транспорт на Пловдив привлекателен. В същото време обаче услугата, която пловдивчани получават, е неприемлива за тях поради лошата хигиена в автобусите, невъзможността да седнат на първите седалки, които кондукторите и шофьорите пазят за парцали, касетки тем подобни. Таблата по спирките не предоставят актуална информация за движението на автобусите и .т.н, и т.н. все неща, за които сме говорили.
Ниската цена билета за пътуваме в градския транспорт на Пловдив е само прах в очите - нека не забравяме, че превозвачите получават субсидии и компенсации от държавата и общината за картите с намаления и нерентабилните линии, като средствата отново идват от джоба на гражданите.
