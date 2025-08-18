ЗАРЕЖДАНЕ...
|Прокуратурата за убийството в Първомай: Извършителят се издирва
Към момента се изясняват всички факти и обстоятелства по повод смъртта на жена, починала в дома си в Първомай. Сигналът за това е бил подаден в ранните часове на 18.08.2025 г. на телефон 112.
Предприети са всички необходими оперативно-издирвателни мероприятия по установяване на извършителя на престъплението и изясняване на фактическата обстановка по случая.
