Прокуратурата пое случая с починалия в Пловдив мъж заради паднал клон

© Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство за изясняване на причините за възникнал инцидент на 23 август 2025 г. в Пловдив, в район "Северен“, при който клон от дърво се отчупил и паднал, след което е ударил 78-годишен мъж, който по това време е стоял на пейка край река Марица. След инцидента мъжът е бил откаран в болница и въпреки проведената хирургическа интервенция е починал.



Образувано е досъдебното производство, по което се провеждат действия по разследването – извършени са огледи на местопроизшествието, назначена е съдебномедицинска експертиза за изясняване причината за смъртта на пострадалия.



Предстои изготвянето и на други технически експертизи, за да се установи състоянието на дървото и причината за отчупването на клона. Срокът за приключване на разследването е двумесечен.