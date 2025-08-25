ЗАРЕЖДАНЕ...
|Прокуратурата пое случая с починалия в Пловдив мъж заради паднал клон
Образувано е досъдебното производство, по което се провеждат действия по разследването – извършени са огледи на местопроизшествието, назначена е съдебномедицинска експертиза за изясняване причината за смъртта на пострадалия.
Предстои изготвянето и на други технически експертизи, за да се установи състоянието на дървото и причината за отчупването на клона. Срокът за приключване на разследването е двумесечен.
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
12:15 / 25.08.2025
Новият шеф на ОП "Градини и паркове" с нелека задача
11:55 / 25.08.2025
13:18 / 25.08.2025
Новият шеф на ОП "Градини и паркове" с нелека задача
11:55 / 25.08.2025
Станате свидетели в Пловдив на едно от най-завладяващите чудеса н...
11:23 / 25.08.2025
Освободиха директора на ОП "Градини и паркове" заради трагичния и...
11:25 / 25.08.2025
Жената на загиналия в Пловдив заради паднал клон: Съпругът ми беш...
10:44 / 25.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
11:27 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Азис с признание за Мила Роберт
21:36 / 23.08.2025
