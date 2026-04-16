Коалиция "Прогресивна България“ отбеляза финала на предизборната си кампания в Пловдив с музикално събитие на открито. В него се включиха популярните изпълнители Иван Динев – Устата, Владо Димов, Ивета Петрова, както и танцов ансамбъл "Седенчица“.
Старт на събитието даде Устата, като приветства присъстващите. “Закриваме предизборната кампания на “Прогресивна България" в Пловдив, но отваряме нов етап от бъдещето на България", заяви той и покани водача на листата Владимир Николов, който поздрави пловдивчани:
"Развълнуван съм, че ако успеем, ще имам възможност да представлявам Пловдив и Вас в парламента. При успешен изборен резултат, приоритет за нас ще бъде незабавно да започнем работа по ключовите инфраструктурни проекти за града", подчерта Николов.
В рамките на вечерта Устата, Владо Димов и Ивета Петрова изпълниха свои популярни песни, които бяха посрещнати с танци и аплодисменти от публиката. Танцовият ансамбъл "Седенчица“ допринесе за празничната атмосфера като внесе силен български дух.
Въпреки лошото време, мнозина останаха до самия финал на концерта, пеейки и танцувайки заедно с изпълнителите на сцената. Десетки пловдивчани стиснаха ръката на Владимир Николов, снимаха се с него и му пожелаха успех на предстоящите избори в неделя.
БГ Фен
преди 2 ч. и 12 мин.
Радев ще бъде новия слуга на Путин в ЕС
Sony007
преди 3 ч. и 6 мин.
Най-важното в живота на страната ни стана да сме точни пред БОТАШ и всеки Божи ден до 2034г. да им даряваме по над 500 000 Евро !
Ponk
преди 3 ч. и 16 мин.
Минах от там докато се разхождах. Жалка работа. Не им виждам 30+ проценти дето слагачите им ги дават!
Х-Бозон
преди 3 ч. и 50 мин.
Спортистът май не е мнго наясно, че НС е законодателен оргна, а не оргна на местната власт, че да се захваща с инфраструктурни проекти... ако иска да се кандидатира за кмет на Пловдив, тогава да говори за местно управление. Ако ПБ изобщо я има дотогава, което е доста съмнително предвид гнилия и постамент от рашистка идеология и афинитет към путьонацистката диктатура.
