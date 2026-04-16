Коалиция "Прогресивна България“ отбеляза финала на предизборната си кампания в Пловдив с музикално събитие на открито. В него се включиха популярните изпълнители Иван Динев – Устата, Владо Димов, Ивета Петрова, както и танцов ансамбъл "Седенчица“.

Старт на събитието даде Устата, като приветства присъстващите. “Закриваме предизборната кампания на “Прогресивна България" в Пловдив, но отваряме нов етап от бъдещето на България", заяви той и покани водача на листата Владимир Николов, който поздрави пловдивчани:

"Развълнуван съм, че ако успеем, ще имам възможност да представлявам Пловдив и Вас в парламента. При успешен изборен резултат, приоритет за нас ще бъде незабавно да започнем работа по ключовите инфраструктурни проекти за града", подчерта Николов.

В рамките на вечерта Устата, Владо Димов и Ивета Петрова изпълниха свои популярни песни, които бяха посрещнати с танци и аплодисменти от публиката. Танцовият ансамбъл "Седенчица“ допринесе за празничната атмосфера като внесе силен български дух.

Въпреки лошото време, мнозина останаха до самия финал на концерта, пеейки и танцувайки заедно с изпълнителите на сцената. Десетки пловдивчани стиснаха ръката на Владимир Николов, снимаха се с него и му пожелаха успех на предстоящите избори в неделя.