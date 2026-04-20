Повече от 4 пъти е разликата между първия и втория политически субект на предсрочните парламентарни избори в неделя в Пловдивска област.

Политическата формация "Прогресивна България" на Румен Радев е подкрепена от 72 602 избиратели или 54.390% гласуващите в региона. Това показват данните при обработени 100% СИК протоколи в 17 РИК, предава Plovdiv24.bg.

На второ място е коалиция ГЕРБ-СДС с 15 670 гласа или 11.739% подкрепа.

Трети остават "Продължаваме промяната - Демократична България" с 10 031 гласа или 7.515%. Резултатите показват, че Възраждане е получила 5 376 гласа или 4.027%.

4-процентната граница не преминават и други досегашни основни играчи.

БСП-ОЛ е подкрепена от 5 121 души и има 3.836%.

МЕЧ има 4 759 гласа или 3.565%.

Величие събира 4 698 или 3.520%.

Алианс за права и свободи получава 3 810 гласа или 2.827%.

ДПС е подкрепено от 3 384 души или 2.535%.

ИТН има 943 гласа или 0.706% подкрепа.

Изненадата е Сияние, което събира 3 270 гласа или 2.450% в областта.