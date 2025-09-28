Проблеми с водата в Пловдив в понеделник

© Plovdiv24.bg На 29.09.2025г. (понеделник) заради изграждането на нови водопроводни връзки на кръстовището на ул. "Лев Толстой" и ул. "Славянска", водоподаването в район "Източен" от ул. "Богомил" до бул."Санкт Петербург" и от бул."Източен" до ул. "Георги Странски" ще бъде нарушено.



Това ще касае времето от 08:30 ч. до 19:00 ч. информират от ВиК и от фирмата изпълнител на проекта.



Предварително се извиняваме за причиненото неудобство, обръшат се те към засегнатите пловдивчани.



