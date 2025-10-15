© Plovdiv24.bg С 25 гласа "за", 15 "против" и 9 "въздържал се" пловдивските общински съветници приеха първия проекто бюджет на града в евро и бюджетната прогноза за 2027-2028 година, предава Plovdiv24.bg.



Собствените приходи от местни данъци и такси през 2026 г. се очаква да са в размер на 123,5 милиона евро. Към края на годината общинският дълг ще е в размер на 47,4 млн. евро. Разходите за комунални дейности ще бъдат в размер на 116,8 млн. евро. Според бюджетната прогноза, през 2027 и 2028 г. местните приходи ще са повече от разходите.



Засега не се планира поемане на нови дългове, но има обявени намерения за лизинг за над 6 млн. евро за закупуване на нова техника на общинските предприятия "Градини и паркове", "Чистота" и Зооветеринарен комплекс.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.