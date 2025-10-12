Пловдив приема първия си бюджет в евро

© Plovdiv24.bg Пловдив ще приеме първия си бюджет в новата разплащателна единица - евро, на предстоящото заседание на Общинския съвет на 15 октомври. На сесията трябва да се одобри проектобюджетът за 2026 г. и бюджетната прогноза за 2026, 2027 и 2028 г. в частта за местните дейности, предава Plovdiv24.bg.



Към 1 януари 2025 г. дългът на община Пловдив е в размер на 53 256 900 евро. След прибавяне на усвояванията, които се прогнозират да постъпят от общинския дълг и приспадане на погашенията по главниците и лихвите, дългът към 31.12.2025 г. се очаква да е в размер на 47 438 200 евро. Прогнозата за следващите три години е съответно 45 733 700 евро, 39 074 200 евро, 33 678 900 евро.



Разчетите за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности показват, че се очаква дефицитът от 5 832 600 евро в края на 2024 г. до края на настоящата да се изчисти.



В бюджета за 2025 г. бе прието приходите от местни дейности, помощи и дарения да са в размер на 127 778 400 евро. За 2026 г. са заложени 123 579 800 евро, за 2027 г. - 122 826 400 евро, 2028 г. - 122 146 500 евро.