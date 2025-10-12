ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдив приема първия си бюджет в евро
Към 1 януари 2025 г. дългът на община Пловдив е в размер на 53 256 900 евро. След прибавяне на усвояванията, които се прогнозират да постъпят от общинския дълг и приспадане на погашенията по главниците и лихвите, дългът към 31.12.2025 г. се очаква да е в размер на 47 438 200 евро. Прогнозата за следващите три години е съответно 45 733 700 евро, 39 074 200 евро, 33 678 900 евро.
Разчетите за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности показват, че се очаква дефицитът от 5 832 600 евро в края на 2024 г. до края на настоящата да се изчисти.
В бюджета за 2025 г. бе прието приходите от местни дейности, помощи и дарения да са в размер на 127 778 400 евро. За 2026 г. са заложени 123 579 800 евро, за 2027 г. - 122 826 400 евро, 2028 г. - 122 146 500 евро.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Лоша новина за цените на имотите в Пловдив
08:36 / 12.10.2025
Частната фирма за почистване в Пловдив прибира още половин милион...
08:03 / 12.10.2025
Поредна крачка към изграждане на многоетажен паркинг до Хуманитар...
08:00 / 12.10.2025
След стоп палката на ОбС кметът отново се опитва да продаде златн...
07:47 / 12.10.2025
Изграждат три нови улици и ремонтират други в най-младия район на...
07:41 / 12.10.2025
Два протеста затварят пътища в Пловдивско днес, полицията с извън...
06:00 / 12.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS