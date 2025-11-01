ИЗПРАТИ НОВИНА
Прекрасно шествие в Пловдив по случай 1 ноември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:12Коментари (0)1004
© Plovdiv24.bg
За четвърта година ученици, учители и представители на научни и културни институции шестваха в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Маршрутът бе от  площад "11 май" пред ХГ "Св. Св. Кирил и Методий" до крайната точка - площад "Централен" – Военен клуб.

На площад "11 май" пред ХГ "Св. Св. Кирил и Методий" в 10.00 часа честването на Деня на народните будители започна с Празнична литургия, отслужена от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай и слово на Областния управител на област Пловдив проф. д-р Христина Янчева.

В 10.30 ч. започна шествието към площад "Централен", което бе предвождано от Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции, свещеници от Пловдивската Света митрополия, начело с Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, кмета на община Пловдив Костадин Димитров и членове на комитет "Родолюбие". Шествието премина покрай стълбите на Каменица, където музикален поздрав отправи Хорът на пловдивските момчета "Стефка Благоева".

Във Военния клуб на пл. Централен в 11.45 часа започва празничният концерт "НАШИТЕ БУДИТЕЛИ". Събитието, което се осъществява от Консорциум "Изкуство и образование", със символичното домакинство на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" Пловдив, събира няколко поколения таланти, обединени от мисията да изграждат духовния облик на Пловдив. 

Участват: НУМТИ "Добрин Петков", възпитаници на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства, хор "Евмолпея" към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс- Пловдив, цигуларят Мичо Димитров, пианистката Биляна Динкова от АМТИИ, от класа на проф. Иван Дончев, и Камерния оркестър към Академията. По време на тържеството ще бъде връчена ежегодната национална награда "Даскал Ботьо Петков" за заслужил учител в хуманитарните дисциплини. 

ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН!

В Деня на народните будители, 1 ноември 2025 г., Пловдив ще е домакин и на едно изключително събитие – концерта "THE MAN FROM PLOVDIV - Класическата музика на Милчо Левиев". Публиката ще има възможността да се потопи в по-малко познатата, но изключително въздействаща класическа страна на великия българин. Събитието започва в 19:00 часа в Дом на културата "Борис Христов". Участват: проф. Людмил Ангелов, цигуларят Павел Златаров, Николай Желязков, Струнен квартет "Филхармоника" и Камерен ансамбъл "Софийски солисти", дирижирани от Константин Добройков. Концертът е инициатива на Сдружение за култура и образование "Милчо Левиев" и Община Пловдив и е част от Културния календар на града. ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН!

За първи път Денят на народните будители - 1 ноември е отпразнуван в Пловдив през 1909 година. Дотогава, на тази дата се е празнувал денят на Свети Иван Рилски /по стар стил/. През 1922 година Народното събрание обявява този ден за общонационален празник на всички "заслужили българи", както са се изразявали тогава. Много градове и села в следосвобожденска България искат да отдадат заслужената признателност към народните будители като кръщават улици, читалища и училища на тяхно име. По тази причина Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение на България, през 1922 г. внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители. Далеч преди официалното обявяване на този празник със закон, българският народ почита своите будители и ги канонизира като светци в своята историческа памет.

От 1945 година празникът е отменен и след дълго прекъсване със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36 Народно събрание на 28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на празника.

Пловдивските културни институции, галерии, музеи и училища всяка година организират специални събития, посветени на празника. Един от акцентите е големият концерт на Общински читалищен съюз – Пловдив на Римския стадион под надслов "Поклон, Будители народни". Събитието се проведе на 30 октомври и в него взеха участие на над 120 музиканти, танцьори и певци от читалищните любителски колективи, носители на отличия от фестивали, популяризирали красотата на българската музика и танци не само в страната но извън пределите на България.



