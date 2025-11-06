ЗАРЕЖДАНЕ...
|Празник на вдъхновението в район "Северен"
Конкурсът бе реализиран по инициатива на кмета на район "Северен“ – г-жа Венцислава Любенова, и даде възможност на директори на учебни заведения, учители и възпитатели да споделят своите лични творчески вдъхновения по темата
"Будителят в мен – пробужда със слово и разум, съгражда с дух и любов“.
Събитието, проведено непосредствено след официалния празник на 1 ноември, се превърна в истински празник на словото, вдъхновението и човещината.
Залата на кметството се изпълни с усмивки, аплодисменти и благодарност – за хората, които всеки ден събуждат умовете и сърцата на децата.
Малките музикални таланти от Детска градина "Славей“ създадоха неповторимо настроение със своето прекрасно изпълнение, което развълнува всички гости и придаде още по-топъл и тържествен характер на събитието.
След музикалната програма бяха връчени грамоти и книги на отличените участници от името на кмета на района, като израз на признание за техния труд, вдъхновение и принос към съвременното будителство. "Будителството е жива сила – в сърцата на онези, които вдъхновяват, учат и възпитават с любов. Благодаря на всички, които пазят и предават духа на знанието и българщината! Във всеки от нас живее по един будител – достатъчно е само да му дадем глас“, сподели Венцислава Любенова, кмет на район "Северен“.
Особено признание за творците е решението всички изпратени произведения да бъдат публикувани в Научното списание на Филологическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“, което ще съхрани техния принос към културата и образованието.
С този конкурс район "Северен“ за пореден път показа, че ценността на духовността и знанието остава водеща в неговата дейност. Любенова изрази увереност, че подобни инициативи ще продължат да се развиват, за да насърчават любовта към родното слово, уважението към учителя и силата на българския дух.
Район "Северен“ ще продължи да подкрепя и създава инициативи, които пробуждат духа, вдъхновяват чрез слово и съграждат с любов – защото будителството е живо, когато го носим в сърцата си.
