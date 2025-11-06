© виж галерията В духа на Деня на народните будители на 5 ноември в кметството на район "Северен“ Пловдив се проведе вълнуващо тържество по повод награждаването на участниците в конкурса за авторска продукция, посветен на празника на духовността, просвещението и българския дух.



Конкурсът бе реализиран по инициатива на кмета на район "Северен“ – г-жа Венцислава Любенова, и даде възможност на директори на учебни заведения, учители и възпитатели да споделят своите лични творчески вдъхновения по темата



"Будителят в мен – пробужда със слово и разум, съгражда с дух и любов“.



Събитието, проведено непосредствено след официалния празник на 1 ноември, се превърна в истински празник на словото, вдъхновението и човещината.



Залата на кметството се изпълни с усмивки, аплодисменти и благодарност – за хората, които всеки ден събуждат умовете и сърцата на децата.



Малките музикални таланти от Детска градина "Славей“ създадоха неповторимо настроение със своето прекрасно изпълнение, което развълнува всички гости и придаде още по-топъл и тържествен характер на събитието.



След музикалната програма бяха връчени грамоти и книги на отличените участници от името на кмета на района, като израз на признание за техния труд, вдъхновение и принос към съвременното будителство. "Будителството е жива сила – в сърцата на онези, които вдъхновяват, учат и възпитават с любов. Благодаря на всички, които пазят и предават духа на знанието и българщината! Във всеки от нас живее по един будител – достатъчно е само да му дадем глас“, сподели Венцислава Любенова, кмет на район "Северен“.



Особено признание за творците е решението всички изпратени произведения да бъдат публикувани в Научното списание на Филологическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“, което ще съхрани техния принос към културата и образованието.



С този конкурс район "Северен“ за пореден път показа, че ценността на духовността и знанието остава водеща в неговата дейност. Любенова изрази увереност, че подобни инициативи ще продължат да се развиват, за да насърчават любовта към родното слово, уважението към учителя и силата на българския дух.



Район "Северен“ ще продължи да подкрепя и създава инициативи, които пробуждат духа, вдъхновяват чрез слово и съграждат с любов – защото будителството е живо, когато го носим в сърцата си.