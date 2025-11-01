ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Българската православна църква изуми с технология
В първата си версия то включва основни раздели като "Библия – Свещеното писание на Стария и Новия завет“, "Новини“, "Църковен календар“, "Кратък молитвеник“, "Жития на светиите“ и "Видеогалерия“, представени в интуитивна и модерна среда. Чрез това мобилно приложение Св. Синод на БПЦ – БП се стреми да бъде още една крачка по-близо до младите хора, като им предоставя бърза, навременна и ценна информация не само от църковния живот в страната, но и за духовния път на всеки православен християнин.
В приложението предстои да бъдат включени още функционалности и възможности, като пълен достъп до печатния официоз на Църквата – "Църковен вестник“ и издания на Синодално издателство.
Мобилното приложение е достъпно за устройства с iOS (тук) и Android чрез App Store и Google Play (тук).
Приложението е разработено от Алгера БГ по възлагане на Българската православна църква – Българска Патриаршия.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 169
|предишна страница [ 1/29 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кораб-фантом, който е само с 2-ма украинци на борда, изникна от н...
20:11 / 01.11.2025
Позиция на Министерството на младежта и спорта след прекратеното ...
19:07 / 01.11.2025
Шефката на ЕЦБ с напомняне към България
19:25 / 01.11.2025
Промяна в основната лихва!
17:40 / 01.11.2025
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в ...
16:37 / 01.11.2025
Ново престъпление в София?
16:35 / 01.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS