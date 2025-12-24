Празнично работно време на Регионален природонаучен музей – Пловдив

© Регионалният природонаучен музей – Пловдив информира гражданите и медиите за промени в работното време на основната сграда на музея, Зоокафе LION и зала "Африка и Австралия“ по време на коледните и новогодишните празници.



Основната сграда на музея - жбектът няма да работи на следните дати:



24.12



25.12



26.12



31.12



01.01



02.01



През всички останали дни музеят работи по стандартен график, като продажбата на билети приключва в 16:30 ч.



Зоокафе LION и зала "Африка и Австралия“ - обектите ще бъдат затворени на:



25.12



31.12



01.01



В останалите дни Зоокафето и залата ще функционират със стандартното си работно време.



Ръководството на Регионален природонаучен музей – Пловдив пожелава на всички посетители и партньори светли и спокойни празници.