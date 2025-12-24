ЗАРЕЖДАНЕ...
|Празнично работно време на Регионален природонаучен музей – Пловдив
Основната сграда на музея - жбектът няма да работи на следните дати:
24.12
25.12
26.12
31.12
01.01
02.01
През всички останали дни музеят работи по стандартен график, като продажбата на билети приключва в 16:30 ч.
Зоокафе LION и зала "Африка и Австралия“ - обектите ще бъдат затворени на:
25.12
31.12
01.01
В останалите дни Зоокафето и залата ще функционират със стандартното си работно време.
Ръководството на Регионален природонаучен музей – Пловдив пожелава на всички посетители и партньори светли и спокойни празници.
