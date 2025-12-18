ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Празнично богослужение с чина на петохлебието в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:52Коментари (0)61
©
На 24 декември - Бъдни вечер, Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще извърши от 17:00 часа Празнично богослужение с чина на петохлебието в митрополитския храм "Св. вмчца Марина" в град Пловдив. 

По време на светата богослужба митрополит Николай ще освети и раздаде на миряните постни питки за домашните трапези на Бъдни вечер и иконки на Св. Богородица с Богомладенеца Господ Иисус Христос - копие на Йерусалимската икона на Божията Майка. 

На 25 декември (четвъртък) - Рождество Христово, Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще възглави архиерейска света Литургия от 9:00 часа в митрополитския храм "Св. вмчца Марина", град Пловдив.


Още по темата: общо новини по темата: 105
18.12.2025 Ограничения по магистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма"
17.12.2025 От днес Пловдив е най-топлото и светло място през декември
17.12.2025 Деца, борещи се с рака, получиха подаръци в Пловдив
17.12.2025 bTV удари дъното, вижте какво ще дават за Нова година
17.12.2025 Коледната звезда може и да е опасна
17.12.2025 Бъдете особено внимателни на колeдните базари, има повишен риск от кражби
предишна страница [ 1/18 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Утре откриват новата "магистрала", която е вътре в самия Пловдив
15:51 / 18.12.2025
ОбС Пловдив разреши на общината да участва в процедура по публичн...
16:23 / 18.12.2025
Нагъл чичко мутрее в Пловдив, плаши със саморазправа, свири като ...
14:57 / 18.12.2025
УМБАЛ "Свети Георги" Пловдив вече предлага VIP стаи за родилки
15:32 / 18.12.2025
Браво на пловдивската пожарна!
15:39 / 18.12.2025
Промяна в цената на билета за градския транспорт в Пловдив, ето к...
14:07 / 18.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Маги почти призна за Калоян
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
"Голямоконарско шосе"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: