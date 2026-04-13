Традиционният празничен концерт "Класика за Великден“ отново ще зарадва жителите и гостите на Пловдив днес, 13 април. Музикалното събитие ще се проведе от 15:00 часа на открито в емблематичната Градска градина на ул. "Христо Г. Данов“.

Организатор на проявата е Фондацията за развитие на артистични таланти в партньорство с район "Централен“, съобщиха от администрацията за Plovdiv24.bg. Програмата обещава богато разнообразие от класически и фолклорни изпълнения, посветени на най-светлия християнски празник.

В концерта ще се включи Академичният народен хор на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ под диригентството на д-р Гурбанов. Хорът ще представи фолклорни пиеси от най-новия си албум. Публиката ще може да се наслади и на атрактивните изпълнения на перкусионния ансамбъл "Престо“ към НУМТИИ "Добрин Петков“.

Под звуците на техните инструменти ще прозвучат шедьоври като "Полетът на бръмбъра“ от Римски-Корсаков, ръченицата на Панчо Владигеров, както и произведения на Бах, Рахманинов, Арам Хачатурян и Петко Стайнов.