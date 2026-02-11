ЗАРЕЖДАНЕ...
|Правителството одобри инвестиция за 149 милиона в пловдивско село!
В новата производствена база в с. Бенковски, община "Марица", област Пловдив, ще се произвеждат, тестват и разработват продукти за самолетната индустрия. Те включват - първични задвижващи механизми за управление на полета, трансмисионни валове за задействане на закрепванията на крилата, задвижващи механизми за управление на колесниците и климатични системи за самолети.
Създаването на новия стопански обект е продиктувано от увеличаващите се поръчки към компанията от страна на клиенти, сред които са Airbus (ЕС) и Embraer (Бразилия).
|Още по темата:
|общо новини по темата: 577
|предишна страница [ 1/97 ] следващата страница
