Правителството одобри инвестиция за 149 милиона в пловдивско село!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:23
©
Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между правителството и "Либхер - Транспортейшън Системс Марица" ЕООД. Той е за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект "Създаване на нова производствена база на Либхер в България". Размерът на инвестицията на компанията е 149 648 000 лв. Очаква се откриване на 175 нови работни места.

В новата производствена база в с. Бенковски, община "Марица", област Пловдив, ще се произвеждат, тестват и разработват продукти за самолетната индустрия. Те включват - първични задвижващи механизми за управление на полета, трансмисионни валове за задействане на закрепванията на крилата, задвижващи механизми за управление на колесниците и климатични системи за самолети.

Създаването на новия стопански обект е продиктувано от увеличаващите се поръчки към компанията от страна на клиенти, сред които са Airbus (ЕС) и Embraer (Бразилия).


