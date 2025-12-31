ИЗПРАТИ НОВИНА
Пожарната в Пловдив: Ако фойерверките не сработят, не трябва да се правят опити за повторно запалване
Автор: Екип Plovdiv24.bg 06:10
©
Новогодишната нощ е време за радост и светлина. Нека фойерверките бъдат красив спомен от празника, а не причина за инциденти. Отговорното им използване пази здравето, домовете и живота ни! За това призовават от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив.

От там напомнят, че безопасността при използването на пиротехнически изделия зависи не само от тяхното качество и сертификация, но и от начина, по който се използват. Пиротехниката винаги трябва да се употребява съобразно нейното предназначение- ясно обозначено от производителя, независимо дали е предназначена за външна или вътрешна употреба.

Лицето, което борави с пиротехнически изделия, трябва да бъде в трезво състояние. Употребата на алкохол или други упойващи вещества значително намалява преценката и увеличава риска от инциденти, пожари и наранявания.

Особено важно е правилното избиране на място за използване на заря и фойерверки.

За външна употреба трябва да се осигури широко, открито пространство, разположено на безопасно разстояние от жилищни сгради, автомобили, дървета и суха растителност. Категорично се забранява използването на пиротехнически изделия от балкони, тераси и други високи конструкции. Над мястото за изстрелване не бива да има електрически проводници, кабели или други препятствия, които могат да създадат допълнителна опасност.

Преди запалването на пиротехническо изделие е препоръчително да се подготви съд с вода или пожарогасител, за да може да се реагира своевременно при евентуално възникване на пожар. Употребата на пиротехника при силен вятър не се препоръчва, тъй като посоката и траекторията на ракетите могат да станат напълно непредсказуеми.

По време на запалването позицията на тялото е от съществено значение – човек не бива да се навежда над изделието, а трябва да застане отстрани и веднага след запалването да се отдалечи на безопасно разстояние. За допълнителна защита се препоръчва облеклото да не бъде от синтетични материи, които се възпламеняват по-лесно.

В случай че пиротехническото изделие не сработи, не трябва да се правят опити за повторно запалване. Необходимо е да се изчака около 20 минути, след което изделието да бъде залято обилно с вода.

Отново напомняме, че продукти, предназначени за външна употреба, не бива да се ползват в закрити помещения. При използване на пиротехника в дома трябва предварително да бъдат отстранени всички леснозапалими материали – покривки, пердета, хартиени украси и други горими предмети. Горящи изделия не трябва да се поставят под горими тавани или в близост до завеси.

Бенгалските огньове, макар и да изглеждат безобидни, също крият риск, особено за децата. След изгасване те остават горещи и трябва да бъдат поставяни в съд с вода или върху негорима повърхност, като през цялото време използването им да става под надзора на възрастен.

При възникване на пожар или друг инцидент не подценявайте ситуацията, а незабавно подайте сигнал на телефон 112.

Безопасността е лична, но и споделена отговорност. Призоваваме към разумно и отговорно поведение, за да преминат празниците спокойно и без инциденти!

Материалът е подготвен със съдействието на Камелия Шиндова- началник на група ДПК и ПД в Четвърта РСПБЗН и Стенли Пиличев - инспектор в група ДПК.


