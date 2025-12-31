ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пожарната в Пловдив: Ако фойерверките не сработят, не трябва да се правят опити за повторно запалване
От там напомнят, че безопасността при използването на пиротехнически изделия зависи не само от тяхното качество и сертификация, но и от начина, по който се използват. Пиротехниката винаги трябва да се употребява съобразно нейното предназначение- ясно обозначено от производителя, независимо дали е предназначена за външна или вътрешна употреба.
Лицето, което борави с пиротехнически изделия, трябва да бъде в трезво състояние. Употребата на алкохол или други упойващи вещества значително намалява преценката и увеличава риска от инциденти, пожари и наранявания.
Особено важно е правилното избиране на място за използване на заря и фойерверки.
За външна употреба трябва да се осигури широко, открито пространство, разположено на безопасно разстояние от жилищни сгради, автомобили, дървета и суха растителност. Категорично се забранява използването на пиротехнически изделия от балкони, тераси и други високи конструкции. Над мястото за изстрелване не бива да има електрически проводници, кабели или други препятствия, които могат да създадат допълнителна опасност.
Преди запалването на пиротехническо изделие е препоръчително да се подготви съд с вода или пожарогасител, за да може да се реагира своевременно при евентуално възникване на пожар. Употребата на пиротехника при силен вятър не се препоръчва, тъй като посоката и траекторията на ракетите могат да станат напълно непредсказуеми.
По време на запалването позицията на тялото е от съществено значение – човек не бива да се навежда над изделието, а трябва да застане отстрани и веднага след запалването да се отдалечи на безопасно разстояние. За допълнителна защита се препоръчва облеклото да не бъде от синтетични материи, които се възпламеняват по-лесно.
В случай че пиротехническото изделие не сработи, не трябва да се правят опити за повторно запалване. Необходимо е да се изчака около 20 минути, след което изделието да бъде залято обилно с вода.
Отново напомняме, че продукти, предназначени за външна употреба, не бива да се ползват в закрити помещения. При използване на пиротехника в дома трябва предварително да бъдат отстранени всички леснозапалими материали – покривки, пердета, хартиени украси и други горими предмети. Горящи изделия не трябва да се поставят под горими тавани или в близост до завеси.
Бенгалските огньове, макар и да изглеждат безобидни, също крият риск, особено за децата. След изгасване те остават горещи и трябва да бъдат поставяни в съд с вода или върху негорима повърхност, като през цялото време използването им да става под надзора на възрастен.
При възникване на пожар или друг инцидент не подценявайте ситуацията, а незабавно подайте сигнал на телефон 112.
Безопасността е лична, но и споделена отговорност. Призоваваме към разумно и отговорно поведение, за да преминат празниците спокойно и без инциденти!
Материалът е подготвен със съдействието на Камелия Шиндова- началник на група ДПК и ПД в Четвърта РСПБЗН и Стенли Пиличев - инспектор в група ДПК.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 242
|предишна страница [ 1/41 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през август
06:45 / 31.12.2025
МВР Пловдив: Бъдете внимателни
06:25 / 31.12.2025
Пловдив посреща 2026 година с музикален спектакъл
06:15 / 31.12.2025
Днес и утре безплатен градски транспорт
04:00 / 31.12.2025
Пожарната с информация за огъня и гъстия, черен дим, който стресн...
17:57 / 30.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
12:50 / 29.12.2025
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
10:01 / 29.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Днес става на 54
10:56 / 29.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS