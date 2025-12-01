Поверия и традиции за Свети Спиридон, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© РЕМ - Пловдив Свети Спиридон е един от великите светии и чудотворци от 4 век. С оглед нагледното и убедително проповядване на християнство и поради извънредно човечния си характер, светецът развива широка благотворителна дейност в дома си. Празникът му се отбелязва на 12 декември. За този светец и как в Пловдив отбелязват неговия празник ще си говорим днес с Грозделина Георгиева, уредник в Регионалния етнографски музей в Пловдив.



И още: Музейни експерти от цялата страна се събраха в Пловдив, за да обсъждат нови хоризонти за природонаучните музеи. Ще чуем директора на Регионалния природонаучен музей в Пловдив Огнян Тодоров, който ще ни разкаже повече за тази среща и още интересни неща.



