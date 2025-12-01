ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Поверия и традиции за Свети Спиридон, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
И още: Музейни експерти от цялата страна се събраха в Пловдив, за да обсъждат нови хоризонти за природонаучните музеи. Ще чуем директора на Регионалния природонаучен музей в Пловдив Огнян Тодоров, който ще ни разкаже повече за тази среща и още интересни неща.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 452
|предишна страница [ 1/76 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
"Магазин за хората" поставя щандове в супермаркети в Пловдивско
11:24 / 01.12.2025
В Пловдив сбъдват желанията на седмина
12:20 / 01.12.2025
Пловдив се бори за приз в конкурса "Сграда на годината"
10:21 / 01.12.2025
Пасарелките в западната и източната част на Централна гара ще се ...
11:41 / 01.12.2025
Инфлуенсърка от Пловдив и семейството й на косъм от смъртта
11:06 / 01.12.2025
Софиянка пострада в мол в Пловдив: Чак в количката към линейката ...
09:07 / 01.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
09:24 / 29.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS