ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Полезна и безплатна инициатива в Международен панаир Пловдив
Посетителите в 8-ма палата имаха възможността да направят безплатно изследване и консултация. Данните показват, че при трима души (около 1,23% от изследваните) на различна възраст са отчетени високи стойности, без те да знаят, че имат диабет.
"Стойностите им бяха между 13 и 16 ммол/л. Те не знаят, че имат завишени нива на кръвна захар и не са изследвани досега. Останаха притеснени и им написахме препоръка спешно да се консултират с ендокринолог“, обясни преподавателят в катедра "Сестрински грижи“ към МУ – Пловдив Цветомила Вълчева. Тя допълни, че шестима от преминалите през пункта (или 2,47%) и диагностицирани с диабет са били с високи гранични стойности на кръвна захар – между 10 и 11 ммол/л. Част от преминалите през скрининга са чули за първи път, че са в риск, други са били хора с вече установен диабет, който не успяват да контролират, а трета група – на граница на заболяването.
Активност са проявили и родители на малки деца. Баща на две момчета, който самият е с диабет и спазва кето диета, е решил да направи контролно изследване на синовете си. При едно от момчетата, което е закусвало е установена стойност от 8 ммол/л, което е наложило консултация и съвети за хранителния режим.
Освен проведеното безплатно измерване на кръвна захар студентите и техните преподаватели от МУ – Пловдив са провели и активна здравно-просветна дейност.
"В кампанията участваха студенти от МУ – Пловдив, за които инициативата също бе ценен практически опит. Това, което ми направи впечатление е, че хората откликнаха позитивно и с интерес към кампанията. Зарадва ме, че много млади хора посетиха пункта ни, за да изследват кръвната си захар. Имаше и родители, които отговорно измериха стойностите на децата си“, допълни Цветомила Вълчева. Тя подчерта, че е погрешно схващането, че еднократно измерване на кръвната захар на гладно веднъж годишно е достатъчно.
От Национална асоциация на децата и младите хора с диабет акцентират, че превенцията остава ключова. "Кампанията за пореден път доказа, че има смисъл от мисията, която следваме повече от 20 години. Във фокуса ни е превенцията и подкрепата на децата и младите хора с диабет, както и техните семейства. Инициативата е част от дългосрочната ни ангажираност към профилактиката и здравето на младите хора и е стъпка в усилията ни да предоставяме достъпна и навременна помощ на всеки, който има нужда“, подчерта председателят на асоциацията Мариета Котова. Тя благодари за подкрепата на катедра "Сестрински грижи“ към МУ и на Международен панаир Пловдив, които винаги със съпричастност откликват на мисията за здраве на обществото.
Според експертите редовният контрол, подходящото хранене, физическата активност и системното медицинско наблюдение позволяват диабетът да бъде успешно овладян, а пациентите да водят пълноценен живот.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 15
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Кукерско шествие променя организацията на движение в Пловдив
07:00 / 22.02.2026
Кола блъсна човек на оживен булевард в Пловдив, там са две патрул...
16:47 / 21.02.2026
Протест след смъртта на семейство на Околовръстното на Пловдив
20:21 / 21.02.2026
Потребителите отличиха най-добрите продукти на ФУДТЕХ 2026
12:56 / 21.02.2026
Спомени и факти за тунела под Античния театър
15:50 / 21.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
12:19 / 20.02.2026
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
11:27 / 20.02.2026
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
20:13 / 20.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS