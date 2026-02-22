ИЗПРАТИ НОВИНА
Полезна и безплатна инициатива в Международен панаир Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:00
Близо 250 души изследваха нивата на кръвната си захар в рамките на международните изложения "Фудтех“, "Винария“ и "Агра“ в Международен панаир Пловдив. Инициативата бе организирана от Национална асоциация на децата и младите хора с диабет, съвместно с Медицински университет – Пловдив, катедра "Сестрински грижи“, с подкрепата на домакините.

Посетителите в 8-ма палата имаха възможността да направят безплатно изследване и консултация. Данните показват, че при трима души (около 1,23% от изследваните) на различна възраст са отчетени високи стойности, без те да знаят, че имат диабет.

"Стойностите им бяха между 13 и 16 ммол/л. Те не знаят, че имат завишени нива на кръвна захар и не са изследвани досега. Останаха притеснени и им написахме препоръка спешно да се консултират с ендокринолог“, обясни преподавателят в катедра "Сестрински грижи“ към МУ – Пловдив Цветомила Вълчева. Тя допълни, че шестима от преминалите през пункта (или 2,47%) и диагностицирани с диабет са били с високи гранични стойности на кръвна захар – между 10 и 11 ммол/л. Част от преминалите през скрининга са чули за първи път, че са в риск, други са били хора с вече установен диабет, който не успяват да контролират, а трета група – на граница на заболяването.

Активност са проявили и родители на малки деца. Баща на две момчета, който самият е с диабет и спазва кето диета, е решил да направи контролно изследване на синовете си. При едно от момчетата, което е закусвало е установена стойност от 8 ммол/л, което е наложило консултация и съвети за хранителния режим.

Освен проведеното безплатно измерване на кръвна захар студентите и техните преподаватели от МУ – Пловдив са провели и активна здравно-просветна дейност.

"В кампанията участваха студенти от МУ – Пловдив, за които инициативата също бе ценен практически опит. Това, което ми направи впечатление е, че хората откликнаха позитивно и с интерес към кампанията. Зарадва ме, че много млади хора посетиха пункта ни, за да изследват кръвната си захар. Имаше и родители, които отговорно измериха стойностите на децата си“, допълни Цветомила Вълчева. Тя подчерта, че е погрешно схващането, че еднократно измерване на кръвната захар на гладно веднъж годишно е достатъчно.

От Национална асоциация на децата и младите хора с диабет акцентират, че превенцията остава ключова. "Кампанията за пореден път доказа, че има смисъл от мисията, която следваме повече от 20 години. Във фокуса ни е превенцията и подкрепата на децата и младите хора с диабет, както и техните семейства. Инициативата е част от дългосрочната ни ангажираност към профилактиката и здравето на младите хора и е стъпка в усилията ни да предоставяме достъпна и навременна помощ на всеки, който има нужда“, подчерта председателят на асоциацията Мариета Котова. Тя благодари за подкрепата на катедра "Сестрински грижи“ към МУ и на Международен панаир Пловдив, които винаги със съпричастност откликват на мисията за здраве на обществото.   

Според експертите редовният контрол, подходящото хранене, физическата активност и системното медицинско наблюдение позволяват диабетът да бъде успешно овладян, а пациентите да водят пълноценен живот.


