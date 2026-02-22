ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Вкусове от Италия отново очароваха посетителите на Винария 2026
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:35Коментари (0)488
©
виж галерията
В рамките на мегафорума за агробизнес, гурме и напитки в панаира зоната "Вкусове от Италия“ за пореден път се превърна в притегателен център за ценителите на автентичните квалитетни продукти от Апенините. Ароматите на отлежали сирена, деликатесни колбаси, маслини, зехтин, вина и сладки изкушения привличаха непрекъснат поток от посетители, желаещи да се докоснат до богатството на италианската кулинарна традиция.

Разположена в рамките на изложбата "Фудтех“, зоната събра производители и вносители, които представиха подбрана селекция от сирена, салами, прошуто, Тази година сирена с рукола, с маслини и пиперончино бяха сред предпочитаните. Щандът на Вито Kaнтарела предлагаше на гостите и с кашкавали с черен пипер, маслини, червени домати и средиземноморски подправки. "Сирената ни са зрели от 6 до 12 месеца, а някои и повече. Приготвяме ги по рецепти на нашите баби и дядовци. Радвам се, че вече българите познават любимите вкусове на италианците“, уточни Вито Кантарела, който от 18 години участва в изложението.

Зоната привличаше вниманието на посетители и с изобилие от салами, прошуто, филета.

"Колбасите бяха приети изключително добре. Сред предпочитаните продукти бяха сурово-сушеният свински врат копа, сланината с черен пипер, както и свинското крехко месо Гуанчале ал бренде, направено от бузите на прасето, обработено с бренди и канела, което италианците го включват при приготвянето на паста Карбонара“, коментира проф. Йорданка Алексиева от УХТ, която от години е съорганизатор на "Вкусове от Италия“.  

На щанда посетителите се наслаждаваха на демонстрацията на братята Фаусто и Джузепе, които приготвяха тороне по семейна рецепта. Сладките изкушения, създадени на основата на лешници и мед, бе допълвано с шамфъстък, бял и черен шоколад, лимон или аромат на кафе. Богата гама маслини от Силиция също привличаше вниманието на гостите на 8-ма палата в панаира с наситен вкус и характерен аромат.

Организаторът на "Вкусове от Италия“ Лоредана Морели и проф. Йорданка Алексиева благодариха на учениците от ЕГ "Иван Вазов“, които посрещаха на зоната посетителите и превеждаха въпросите им на производителите на гурме продукти от Апенините. Партньорството с елитната езикова гимназия е създадено преди повече от 20 години и се приема от младите хора като възможност да упражнят знанията си с носители на езика в реална бизнес среда.

Италианските вкусове се допълваха от изключителни вина от Апенините, представени от вносители в шеста палата на панаирния комплекс. Сред тях се откроиха еликсирите от Пиемонт, до които се е докосвала италианската аристокрация от времето на Савойската династия през XVIII век и достигнали до наши дни. Те са символ на изтънченост и висша класа, сред които вината Бароло, известни като "вината на кралете“. "Две години и половина виното отлежава в бъчви от френски дъб и една година в бутилка. Продължителното отлежаване омекотява танините и разгръща характерните за Небиоло аромати на червени плодове, подправки и трюфел“, коментира Галя Куртова, която за втора година участва в изложението и печели три златни медала тази година. Тя допълни, че вината са изключително високо оценени от енолози и посетители, докоснати от качествата на италианските еликсири. Освен Бароло силен интерес предизвикаха и пенливите вина от изба "Алба“, където е сниман популярният сериал "Страсти в Тоскана“. За първи път престижният приз "Златен ритон“ бе присъден на италианско вино от Тоскана. Червеното купажно вино "Джиджино Гранде“ от сортовете Санджовезе, Каберне Совиньон и Мерло впечатли международното жури на "Винария“ и се нареди сред най-предпочитаните вина на изложението. Сред новите предложения бе и просеко със студен чай, както и десетки еликсири, които впечатлиха посетителите на мегафорума за агробизнес, храни и напитки.


Още по темата: общо новини по темата: 15
22.02.2026 Полезна и безплатна инициатива в Международен панаир Пловдив
21.02.2026 Потребителите отличиха най-добрите продукти на ФУДТЕХ 2026
20.02.2026 Проф. д-р Иван Соколов: Иновациите са сила, която движи агросектора
напред
19.02.2026 Четири български и едно италианско вино със "Златен ритон" на ВИНАРИЯ
2026
18.02.2026 Иновации в земеделието на АГРА 2026
17.02.2026 Стартира най-големият агрофорум на Балканите
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Кукерско шествие променя организацията на движение в Пловдив
07:00 / 22.02.2026
Кола блъсна човек на оживен булевард в Пловдив, там са две патрул...
16:47 / 21.02.2026
Протест след смъртта на семейство на Околовръстното на Пловдив
20:21 / 21.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Потребителите отличиха най-добрите продукти на ФУДТЕХ 2026
12:56 / 21.02.2026
Спомени и факти за тунела под Античния театър
15:50 / 21.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
12:32 / 20.02.2026
Днес на 51 става една от най-красивите българки
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
12:19 / 20.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
11:26 / 20.02.2026
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
11:27 / 20.02.2026
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
20:13 / 20.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: