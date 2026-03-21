На международното изложение "Фудтех", част от "Агра 2026" в Пловдив, бяха представени нетрадиционни млечни продукти – кашкавал със сини сливи, шафран, роза и пушен пипер. Производителят Юлиян Енев от ловешкото село Стефаново разказа, че идеята за тези комбинации е дошла от неговата дъщеря. "Всички слагат боровинка, слагат орехи, ние защо не сложим сушена слива вътре в кашкавала? Типично българско, районът ни е троянският район, славим се със сливите", сподели той.
Създаването на новите вкусове е отнело време за постигане на баланс между "сладко-кисело-соления вкус". Най-трудна се е оказала работата с шафрана, който се доставя от единствения биопроизводител на тази подправка в България. "Шафранът е страшно тежка меризма, много ароматен е и много трудно успяхме да балансираме дозата на съотношението шафран с мляко", обясни Енев пред Nova tv.
Продуктите са оценени високо от посетителите и са спечелили награди за "Най-добър продукт" в избора на потребителя през 2025 и 2026 година. Въпреки икономическите предизвикателства и поскъпването на горивата, малкият бизнес разчита на подкрепата на цялото семейство. "Зад мене стои цялото ми семейство и всички помагат и ще се борим", каза производителят.
Цената на обикновения кашкавал е 12,50 евро, докато специализираните видове със сини сливи, шафран или пушен пипер се продават на цена от 16,50 евро. Продуктът се определя като "гурме за хубаво мезе за хубава чаша вино".
Нетрадиционен кашкавал, представен на изложение в Пловдив, стана хит
