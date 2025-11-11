ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Подписват договор с фирмата за обследване на Бетонния мост
Автор: Диана Бикова 17:05Коментари (0)219
©
виж галерията
Има избран изпълнител за обследване състояниято на Бетонния мост в Пловдив, съобщи кметът Костадин Димитров, предава Plovdiv24.bg.

За обществената поръчка за обследване и изготвяне на технически проект са кандидатствали две фирми - "Мост консулт" и "Ей джи". По ниска цена и отговаряща на всички условия на тръжната процедура печели "Ей джи". Следващата седмица ще бъде подписан договорът с избрания изпълнител, уточни заместник-кметът на район "Централен" инж. Тошо Пашов.

Поръчката е със срок 45 дни, първият етап е конструктивно обследване, вторият - изготвяне на технически проект. Пашов се надява до края на годината да има изготвени реални количествено-стойностни сметки, с които да може следващият бюджет да се търси финансиране за изцяло довършване на Бетоновия мост във всичките му развръзки.

Миналата година имаше опасения от страна на обществото за конструктивната здравост на моста, припомни кметът Димитров. Тогава администрацията пое ангажимент колкото се може по-скоро да се направи обследване и укрепване, ако е необходимо такова. Кметът обеща, че дейностите по проблемните участъци ще залегнат в следващия бюджет.



Още по темата: общо новини по темата: 413
11.11.2025 Поне две години завършват проекта за пробива на Централна гара
11.11.2025 Министър: Пловдив има най-дългото, най-модерно и най-хубаво
съоръжение
11.11.2025 Министър идва в Пловдив заради огромна инвестиция
10.11.2025 Министър идва в Пловдив при пробива под Централна гара
26.10.2025 Ново отчуждаване е в сила заради пробива под Централна гара, кметът издаде заповед
21.10.2025 Ще се лее асфалт от двете страни на Централна гара
предишна страница [ 1/69 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Гроздан Караджов скептичен относно градската железница в Пловдив
14:00 / 11.11.2025
Министър: Пловдив има най-дългото, най-модерно и най-хубаво съоръ...
13:31 / 11.11.2025
Вижте новите контейнери за смет в Пловдив
13:22 / 11.11.2025
Арестуваха шофьора, сътворил мутренските сцени на булевард в Плов...
12:48 / 11.11.2025
Шофьор предизвика катастрофа в Пловдив, извади пистолет и стреля ...
12:24 / 11.11.2025
Трети ден без парно и топла вода в част от Пловдив
11:38 / 11.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Санирането на сградите
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: