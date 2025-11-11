© виж галерията Има избран изпълнител за обследване състояниято на Бетонния мост в Пловдив, съобщи кметът Костадин Димитров, предава Plovdiv24.bg.



За обществената поръчка за обследване и изготвяне на технически проект са кандидатствали две фирми - "Мост консулт" и "Ей джи". По ниска цена и отговаряща на всички условия на тръжната процедура печели "Ей джи". Следващата седмица ще бъде подписан договорът с избрания изпълнител, уточни заместник-кметът на район "Централен" инж. Тошо Пашов.



Поръчката е със срок 45 дни, първият етап е конструктивно обследване, вторият - изготвяне на технически проект. Пашов се надява до края на годината да има изготвени реални количествено-стойностни сметки, с които да може следващият бюджет да се търси финансиране за изцяло довършване на Бетоновия мост във всичките му развръзки.



Миналата година имаше опасения от страна на обществото за конструктивната здравост на моста, припомни кметът Димитров. Тогава администрацията пое ангажимент колкото се може по-скоро да се направи обследване и укрепване, ако е необходимо такова. Кметът обеща, че дейностите по проблемните участъци ще залегнат в следващия бюджет.



