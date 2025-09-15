ИЗПРАТИ НОВИНА
Почернена майка: В каква държава живеем, питам аз?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:32Коментари (0)1312
© Plovdiv24.bg
Свидетел по делото срещу Иван Иванов, обвинен за смъртта на моториста Недялко Бакалски, ще бъде доведен принудително в съда с въоръжена охрана, това съобщи майката на Недялко Лиляна Бакалска.

"Бясна съм. Откакто научих това, което ще споделя с вас, не си намирам място! Свидетел по нашето дело, който не се е явил на предишното заседание по лични причини и собственоръчно е написал това на призовката, този път е призован знаете ли как? С въоръжена охрана пред очите на жена му и детето му!

В каква държава живеем, питам аз?

Каква е тази държава, в която човекът, който отне живота на сина ми, повече от 3 г не е осъден, не му е взета дори книжката, няма грам съвест и продължава живота си спокойно? А свидетел, който иска да помогне на правосъдието, ще бъде доведен принудително с въоръжена охрана?

Питам ви, приятели, ще позволим ли това безумие да продължава? Аз няма да го позволя!", казва още тя.

На 17 септември е следващото заседание по случая, а час преди това близки ще се съберат на мирен протест за справедливост. 

Припомняме, че процесът стартира отначало в Окръжния съд, след като бе върнат за ново разглеждане от апелативните магистрати.

Преди няколко месеца Апелативен съд Пловдив отмени присъдата на подсъдимия Иван Иванов и върна делото за ново разглеждане заради процесуални грешки. 

Той бе осъден условно в срок от 3 години с 5 години изпитател срок, а книжката му бе отнета за срок от 5 години.

Според обвинителния акт на 05.05.2022 г. при управление на лекия си автомобил на кръстовището при бул."Шести септември" и ул."Копривщица", той е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на 20-годишния Недялко Бакалски, която е настъпила няколко дни по-късно - на 12.05.2022 година.

По време на целия процес Иван Иванов не призна вината си.


