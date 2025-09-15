ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Почернена майка: В каква държава живеем, питам аз?
"Бясна съм. Откакто научих това, което ще споделя с вас, не си намирам място! Свидетел по нашето дело, който не се е явил на предишното заседание по лични причини и собственоръчно е написал това на призовката, този път е призован знаете ли как? С въоръжена охрана пред очите на жена му и детето му!
В каква държава живеем, питам аз?
Каква е тази държава, в която човекът, който отне живота на сина ми, повече от 3 г не е осъден, не му е взета дори книжката, няма грам съвест и продължава живота си спокойно? А свидетел, който иска да помогне на правосъдието, ще бъде доведен принудително с въоръжена охрана?
Питам ви, приятели, ще позволим ли това безумие да продължава? Аз няма да го позволя!", казва още тя.
На 17 септември е следващото заседание по случая, а час преди това близки ще се съберат на мирен протест за справедливост.
Припомняме, че процесът стартира отначало в Окръжния съд, след като бе върнат за ново разглеждане от апелативните магистрати.
Преди няколко месеца Апелативен съд Пловдив отмени присъдата на подсъдимия Иван Иванов и върна делото за ново разглеждане заради процесуални грешки.
Той бе осъден условно в срок от 3 години с 5 години изпитател срок, а книжката му бе отнета за срок от 5 години.
Според обвинителния акт на 05.05.2022 г. при управление на лекия си автомобил на кръстовището при бул."Шести септември" и ул."Копривщица", той е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на 20-годишния Недялко Бакалски, която е настъпила няколко дни по-късно - на 12.05.2022 година.
По време на целия процес Иван Иванов не призна вината си.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 26
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Полиция влезе в два ромски квартала в Пловдив, има арестувани
19:35 / 15.09.2025
След почерпка с алкохол пловдивчанин тръгна по магистрала "Тракия...
18:00 / 15.09.2025
Двама отпаднаха от конкурса за шеф на летище "Пловдив"
19:24 / 15.09.2025
МУ Пловдив откри 80-ата си академична година
16:01 / 15.09.2025
Задължителна матура по математика в 12 клас не се предвижда
16:21 / 15.09.2025
Министър Вълчев за родителите на деца, които не ходят на училище:...
15:41 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS