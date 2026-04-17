Пазарът на недвижими имоти в Пловдив продължава да предизвиква недоумение сред купувачите. Все по-често на високи цени се предлагат малки по площ и неатрактивни на вид къщи, които изискват сериозни инвестиции, за да станат годни за обитаване, сочи проверка на Plovdiv24.bg в произволен сайт за обяви.

Наред с това, в Пловдив дори съборетини и силно амортизирани постройки се предлагат на безумно високи цени, често несъответстващи на реалното им състояние и на необходимите последващи разходи за събаряне или цялостно възстановяване.

Много от тези имоти се нуждаят от основен ремонт, като допълнителните разходи за новия собственик могат да достигнат поне двойно първоначалната покупна цена. Това значително ограничава кръга от потенциални купувачи, особено тези, които търсят готово жилище за живеене.

Бараки на безумни цени

Особено характерни за пазара са къщите с гредоред - конструкция, която почти не се използва в съвременното строителство. Въпреки това, цените им остават високи. Причината често не е в самата сграда, а в стойността на земята. Собствениците разчитат, че ще привлекат инвеститор или строителен предприемач, готов да закупи имота с цел бъдещо застрояване.

Типичен пример е оферта на имотна агенция за самостоятелен имот на цена от 135 000 евро (264 037 лв.) в центъра на Пловдив. Парцелът е с площ от едва 97 кв.м и включва основна жилищна сграда от 66 кв.м, избено помещение, проектирано като противоатомно скривалище, както и две допълнителни стопански постройки.

Жилището е масивно тухлено строителство и има започнат частичен ремонт - подменена дограма, обновена баня, поставена топлоизолация и ремонтиран покрив. Въпреки тези подобрения, имотът не е обитаван от 2019 г. и изисква довършителни работи, за да бъде напълно функционален.

Към имота има и малко външно пространство, подходящо за оформяне на компактно дворче, както и тераса с гледка към хълма Альоша. Локацията се изтъква като основно предимство - тиха вътрешна зона с добра инфраструктура и удобен достъп до ключови части на града.

Според брокери, подобни имоти се рекламират като подходящи за инвестиционни проекти или за купувачи, готови да вложат допълнителни средства в реконструкция. Въпреки това, реалността показва, че високите цени и необходимостта от сериозни ремонти често отблъскват масовия купувач.

Така пазарът в Пловдив, подобно на останалите градове в България, остава в състояние на дисбаланс - с оферти, които разчитат повече на потенциала на терена, отколкото на реалната стойност на съществуващото жилище.

Посъпване на имотите в Пловдив

На този фон стои и дългосрочната картина на пазара. Пловдив се нарежда на четвърто място сред големите градове в България по поскъпване на жилищните имоти за последното десетилетие. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че цените на къщите и апартаментите в града са се увеличили с около 152% спрямо 2015 г.

Разликата между новото и старото строителство остава съществена. При новите жилища ръстът е приблизително 123%, докато при съществуващите имоти поскъпването достига около 179%. Това затвърждава тенденцията старото строителство да поскъпва по-бързо, което често се обяснява с по-добрите локации и наличието на готови за обитаване жилища.

В началото на 2026 г. пазарът на имоти в Пловдив показва признаци на забавяне. Според данни на Агенцията по вписванията, през първото тримесечие са регистрирани 3410 сделки с имоти. Това представлява спад от 43,5% спрямо предходното тримесечие и леко понижение от 2,1% на годишна база.