Читателка на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията ни, за да съобщи за инцидент с паднало дърво върху терасата на жилището й:



"Здравейте! Пиша да Ви, за да споделя, че тази сутрин се събудихме с доста неприятна изненада - изкоренено дърво в прозореца ми на улица "Богомил", район "Централен", откъм детска градина "Каменица".



В резултат на което има изкъртена дограма отвътре и други материални щети и сега чакаме Гражданска защита и застрахователите..."