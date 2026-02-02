ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанка се събуди с доста неприятна изненада
"Здравейте! Пиша да Ви, за да споделя, че тази сутрин се събудихме с доста неприятна изненада - изкоренено дърво в прозореца ми на улица "Богомил", район "Централен", откъм детска градина "Каменица".
В резултат на което има изкъртена дограма отвътре и други материални щети и сега чакаме Гражданска защита и застрахователите..."
