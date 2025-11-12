Пловдивчанин: Законът е само за наивниците

© Plovdiv24.bg Шофьор паркира безумно автомобила си на тротоара пред съдебната палата в Пловдив, сигнализират читатели на Plovdiv24.bg. Случката е от следобедните часове на неделния ден.



По този тротоар, където всекидневно преминават десетки хора, майки с колички, ученици, адвокати, пенсионери, изведнъж е превзет от лъскав SUV, паркиран със самоувереност.



"Как стигнахме дотук, колите да се изкачват по тротоарите, а пешеходците да не се чувстват сигурни? Иронията е, че случката е точно пред съд и в непосредствена близост до дирекцията на МВР. Институциите символ на реда и справедливостта."



Постъпката на водача показва цялото бездействие на институциите, които изповядват максимата "за кокошка няма прошка, а за милиони няма закони".



От своя страна гражданите отдавна са спрели да се възмущават, защото "всички така правят“.



Оказва се, че законът е само за наивниците, а наглостта е равно на сила", пише гражданин до нас.