ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивчанин: Законът е само за наивниците
По този тротоар, където всекидневно преминават десетки хора, майки с колички, ученици, адвокати, пенсионери, изведнъж е превзет от лъскав SUV, паркиран със самоувереност.
"Как стигнахме дотук, колите да се изкачват по тротоарите, а пешеходците да не се чувстват сигурни? Иронията е, че случката е точно пред съд и в непосредствена близост до дирекцията на МВР. Институциите символ на реда и справедливостта."
Постъпката на водача показва цялото бездействие на институциите, които изповядват максимата "за кокошка няма прошка, а за милиони няма закони".
От своя страна гражданите отдавна са спрели да се възмущават, защото "всички така правят“.
Оказва се, че законът е само за наивниците, а наглостта е равно на сила", пише гражданин до нас.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2526
|предишна страница [ 1/421 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Агоп Дудикян
Когато знам какво ми е само аз си знам какво ми е! Жалери
преди 41 мин.
0
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 1 ч. и 0 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Най-новият светофар в Пловдив ще заработи скоро
10:33 / 12.11.2025
Кметът на Пловдив: Изграждаме нова улица в "Западен"
08:57 / 12.11.2025
20% отстъпка в строителен хипермаркет "Алати" на "Черен петък и с...
08:30 / 12.11.2025
Нова организация на движението по магистрала "Тракия" край Пловди...
07:50 / 12.11.2025
Община Пловдив обявява конкурс за куратор и концепция за Национа...
23:40 / 11.11.2025
25-годишен мъж e задържан при поредно посегателство на паркинг в ...
22:41 / 11.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
Иво Сиромахов: Цари тежка цензура
17:01 / 10.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS