ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдивчанин: Законът е само за наивниците
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:15Коментари (2)1271
© Plovdiv24.bg
Шофьор паркира безумно автомобила си на тротоара пред съдебната палата в Пловдив, сигнализират читатели на Plovdiv24.bg. Случката е от следобедните часове на неделния ден.

По този тротоар, където всекидневно преминават десетки хора, майки с колички, ученици, адвокати, пенсионери, изведнъж е превзет от лъскав SUV, паркиран със самоувереност.

"Как стигнахме дотук, колите да се изкачват по тротоарите, а пешеходците да не се чувстват сигурни? Иронията е, че случката е точно пред съд и в непосредствена близост до дирекцията на МВР. Институциите символ на реда и справедливостта."

Постъпката на водача показва цялото бездействие на институциите, които изповядват максимата "за кокошка няма прошка, а за милиони няма закони". 

От своя страна гражданите отдавна са спрели да се възмущават, защото "всички така правят“.

Оказва се, че законът е само за наивниците, а наглостта е равно на сила", пише гражданин до нас.


Още по темата: общо новини по темата: 2526
06.11.2025 Пловдивчанин: Каквито родителите - такива и децата. Трагедия!
02.11.2025 Този индивид печели приза за наглец на седмицата
10.10.2025 "Умна" кола паркира тъпо в "Капана"
04.10.2025 Тарикат се опита да премине през спусната бариера на жп прелез в Пловдив
01.10.2025 Тузар с много скъпа кола гази закона в Пловдив
28.09.2025 Сигнал: Нагли другоселци
предишна страница [ 1/421 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Агоп Дудикян
Когато знам какво ми е само аз си знам какво ми е! Жалери
преди 41 мин.
0
 
 
Когато се разминавам с така паркирани автомобили без да искат всеки път ме удрят с огледалата си! Не мога да разбера абсолютно винаги се случва! А някой път и чистачките им се вдигат пт страх, като ме видят!
baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 1 ч. и 0 мин.
0
 
 
Тоя тарикат/тарикатка не се случаен. Има се за вътрешен човек, не му пука за хората от тротоара. А, това че троторарите не са направени да издържат 2 това - наглецът не го интересува.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Най-новият светофар в Пловдив ще заработи скоро
10:33 / 12.11.2025
Кметът на Пловдив: Изграждаме нова улица в "Западен"
08:57 / 12.11.2025
20% отстъпка в строителен хипермаркет "Алати" на "Черен петък и с...
08:30 / 12.11.2025
Нова организация на движението по магистрала "Тракия" край Пловди...
07:50 / 12.11.2025
Община Пловдив обявява конкурс за куратор и концепция за Национа...
23:40 / 11.11.2025
25-годишен мъж e задържан при поредно посегателство на паркинг в ...
22:41 / 11.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
19:24 / 10.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
10:21 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
Иво Сиромахов: Цари тежка цензура
Иво Сиромахов: Цари тежка цензура
17:01 / 10.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Автомобили със сини буркани мутреят на пътя
Специализант от ВМА умишлено прегази и уби куче
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Проблеми за шофьори и пешеходци по "Пещерско шосе"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: