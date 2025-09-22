© Plovdiv24.bg виж галерията Читател сигнализира екипа на Plovdiv24.bg за множество изоставени автомобили в квартал "Каменица" 2.



По думите му проблемът с изоставените е сериозен и до този момент са пускани безбройни жалби в кметството.



"Това са само малка част от тях. Проблемът с паркирането е в целия град, а затварянето на улица "Славянска" за ремонт много скоро задълбочи проблема. Пиша ви като последен шанс да бъдем чути.", казват пловдивчанинът.



Гражданинът ни е изпратил няколко снимки да онагледи сигнала, които миже да видите в галерията ни.