© Plovdiv24.bg виж галерията Еврото вече е единствената официалната валута у нас, но тази новина не е достигнала до един кафеавтомат в центъра на Пловдив.



Читател ни изпрати сигнала на 2 февруари. От кадрите се вижда, че машината е повдигната на платформа, но не за удобство на хората, а за да не плаща тротоарно право. Корпусът й е ръждясал, а цялостната й визията крещи "време ми е за поддръжка".



Най-смущаващото във всичко са цените, който са в левове. Кафе - 0,80 лв., празна чаша - 0,90 лв., виенско кафе - 0,90 лв.



"Десетки хора минават ежедневно. Не стига че машината е вдигната, за да не плаща някой тротоарно право. Вижда ми се неподдържана. Вижте ѝ цените в лева. На дата, в която всички уж вече трябва да сме в новата реалност. Айде стига дребни тарикатлъци. Левът приключи“, възмущава се минувач.



Мъжът се надява отговорните институции да се самосезират.