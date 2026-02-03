ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанин: Айде стига дребни тарикатлъци, левът приключи
Автор: Георги Кирилов 08:46
Еврото вече е единствената официалната валута у нас, но тази новина не е достигнала до един кафеавтомат в центъра на Пловдив.

Читател ни изпрати сигнала на 2 февруари. От кадрите се вижда, че машината е повдигната на платформа, но не за удобство на хората, а за да не плаща тротоарно право. Корпусът й е ръждясал, а цялостната й визията крещи "време ми е за поддръжка".

Най-смущаващото във всичко са цените, който са в левове. Кафе - 0,80 лв., празна чаша - 0,90 лв., виенско кафе - 0,90 лв. 

"Десетки хора минават ежедневно. Не стига че машината е вдигната, за да не плаща някой тротоарно право. Вижда ми се неподдържана. Вижте ѝ цените в лева. На дата, в която всички уж вече трябва да сме в новата реалност. Айде стига дребни тарикатлъци. Левът приключи“, възмущава се минувач.

Мъжът се надява отговорните институции да се самосезират.







