|Пловдивчани отново излизат днес на протест
Протестът идва на фона на поредния опит на управляващите в оставка да прокарат държавен бюджет, който според организаторите и участници в демонстрациите е "непрозрачен, клиентелистки и в услуга на задкулисни интереси".
"За четвърти път се прави опит този бюджет да бъде наложен въпреки ясно изразеното обществено недоволство. Това не е просто политическа арогантност – това е демонстрация на пълно пренебрежение към гласа на гражданите“, коментират от "Продължаваме Промяната – Пловдив“.
Организаторите настояват за прекратяване на практиката държавният бюджет да се използва за финансиране на охрана и привилегии на компрометирани политически фигури, сред които Делян Пеевски и Бойко Борисов. Протестиращите издигат също така искания за честни избори, запазване на машинното гласуване и спешна реформа в Изборния кодекс.
"След падането на правителството, страната има нужда от нова политическа култура – с прозрачност, отчетност и гаранции за честен вот. Няма как това да се случи, ако позволим старите модели да се възпроизвеждат чрез инструментите на бюджета и изборното законодателство“, заявяват от местната структура на "Да, България“.
Очаква се протестът да събере широк кръг граждани – не само партийно ангажирани, но и хора, които изразяват дълбоко разочарование от начина, по който се управляват публичните средства в страната.
Протестът е публичен и отворен за всички желаещи.
