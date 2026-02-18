ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдивчани: Не сме виждали река Марица толкова пълноводна от години
Пловдивчани споделят, че не са виждали Марица толкова пълноводна от години. От отчетите на хидрометричните станции в Източнобеломорски район става ясно, че повишението не е локално.
По цялото течение се регистрират увеличени водни количества, като на повечето измервателни пунктове стойностите надскачат обичайните средни нива за сезона.
Въпреки отчетливия ръст, към момента няма индикации за критична ситуация. Обстановката ще бъде следена внимателно заради информацията за интензивни валежи през следващите дни.
Насладете се на пълноводната река чрез нашето видео, заснето от дрон тази сутрин.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 456
|
|предишна страница [ 1/76 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 57 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Почитаме 153 години от трагичната гибел на Васил Левски
07:25 / 18.02.2026
Оранжев код за Пловдив за пориви със скорост до 115 км/ч
08:27 / 18.02.2026
Шофьорка сътвори поредната голяма глупост на пловдивско кръстовищ...
19:40 / 17.02.2026
Път до Пловдив с настилка като юфка бе причина за катастрофа
19:15 / 17.02.2026
Лошото време замрази ремонт в Пловдив
08:56 / 18.02.2026
Предлагат ограничение на скоростта до 30 км/ч в един район на Пло...
15:46 / 17.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS