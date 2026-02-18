© Plovdiv24.bg Както вчера Plovdiv24.bg ви информира, нивото на Марица значително се е покачило през последните дни. Реката е запълнила голяма част от коритото си в рамките на Пловдив, а островните части и ниските участъци вече са залети.



Пловдивчани споделят, че не са виждали Марица толкова пълноводна от години. От отчетите на хидрометричните станции в Източнобеломорски район става ясно, че повишението не е локално.



По цялото течение се регистрират увеличени водни количества, като на повечето измервателни пунктове стойностите надскачат обичайните средни нива за сезона.



Въпреки отчетливия ръст, към момента няма индикации за критична ситуация. Обстановката ще бъде следена внимателно заради информацията за интензивни валежи през следващите дни.



Насладете се на пълноводната река чрез нашето видео, заснето от дрон тази сутрин.



