Нивото на река Марица се повиши
Автор: Георги Кирилов 17:36Коментари (2)1637
© Фейсбук
Нивото на водата в река Марица значително се е повишило през последните дни и часове, видя Plovdiv24.bg. Реката е запълнила голяма част от коритото си, а островните части и ниските участъци вече са залети.

От отчетите на хидрометричните станции в Източнобеломорски район става ясно, че повишението не е локално.

По цялото течение се регистрират увеличени водни количества, като на повечето измервателни пунктове стойностите надскачат обичайните средни нива за сезона.

Причината най-вероятно е комбинация от валежи и активно снеготопене. В Пловдив днес е измерен дебит от 191,181 m³/s при характерна сезонна средна стойност от 45,318 m³/s – близо четири пъти повече от нормалното. Отбелязано е и покачване на нивото с 16 сантиметра.

Въпреки отчетливия ръст, към момента няма индикации за критична ситуация. Обстановката ще бъде следена внимателно заради информацията за интензивни валежи през следващите дни.


+2
 
 
а искаха да строят вътре в коритото ..
+1
 
 
Надявам се сега г-н Презастрой да се откаже от глупавата идея да прави игрища за волейбол, велоалеи, пейки и други глупости в коритото на реката
