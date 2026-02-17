ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нивото на река Марица се повиши
От отчетите на хидрометричните станции в Източнобеломорски район става ясно, че повишението не е локално.
По цялото течение се регистрират увеличени водни количества, като на повечето измервателни пунктове стойностите надскачат обичайните средни нива за сезона.
Причината най-вероятно е комбинация от валежи и активно снеготопене. В Пловдив днес е измерен дебит от 191,181 m³/s при характерна сезонна средна стойност от 45,318 m³/s – близо четири пъти повече от нормалното. Отбелязано е и покачване на нивото с 16 сантиметра.
Въпреки отчетливия ръст, към момента няма индикации за критична ситуация. Обстановката ще бъде следена внимателно заради информацията за интензивни валежи през следващите дни.
