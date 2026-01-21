Пловдивчани: Не може заради петима бабаити да страда цял квартал

© Plovdiv24.bg Архив Неправилно паркирани коли на бул. "Александър Стамболийски" № 16 отново блокираха достъпа до контейнерите за смет. Казаните са пълни догоре, а пространството около тях е осеяно с разнородни отпадъци, сигнализират читатели на Plovdiv24.bg.



Гражданите настояват администрацията да се намеси по-категорично, като използва правомощията си да репатрират с паяк колите нарушители и да налагат глоби.



"Не може заради петима бабаити, които спират където им хрумне, да страда цял квартал. Като им бръкнат в джоба, ще се сетят, че трябва да спазват правилата" - коментират недоволните. Припомнят, че според общинската наредба пространството около контейнерите за смет трябва да е свободно, за да има достъп до тях.



Припомняме, че преди седмица получихме сигнал за препълнени контейнери на същото място. ОП "Чистота" е потърсило съдействие от районната администрация и от "Общинска полиция" за издирване на собствениците на превозните средства, за да ги преместят. Чак след това боклукът е вдигнат.



От Община Пловдив призоваха гражданите да не паркират личните си автомобили пред казаните, но явно апелът не е бил чут.