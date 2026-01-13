© Plovdiv24.bg виж галерията Паркирани коли на булевард "Александър Стамболийски" 16 е причината да не се извозят отпадъците от контейнерите за смет, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на община Пловдив.



Вчера е имало коли и не са могли да вдигнат боклука. Тази сутрин пак е имало спрени автомобили. Наложило се да се потърси съдействие от районната администрация и от "Общинска полиция" за издирване на собствениците на превозните средства, за да ги преместят.



От община Пловдив призовават гражданите да не паркират личните си автомобили пред контейнерите за смет.