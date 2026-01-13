ИЗПРАТИ НОВИНА
Община Пловдив: Боклукът не е вдигнат заради некоректни шофьори
Автор: Диана Бикова 10:03
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Паркирани коли на булевард "Александър Стамболийски" 16 е причината да не се извозят отпадъците от контейнерите за смет, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на община Пловдив.

Вчера е имало коли и не са могли да вдигнат боклука. Тази сутрин пак е имало спрени автомобили. Наложило се да се потърси съдействие от районната администрация и от "Общинска полиция" за издирване на собствениците на превозните средства, за да ги преместят. 

От община Пловдив призовават гражданите да не паркират личните си автомобили пред контейнерите за смет.


Община Пловдив и полицията вместо да се молят, да глобяват. Селяндурите имат по 2- 3 коли на апартамент и чакат общината да им направи паркинги , и после да си купят по още една кола.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

