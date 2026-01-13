ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдив е изправен пред нов проблем?
Даваме думата на човека сега:
"Вече и Пловдив! Има ли криза с боклука и в нашия град! Официално - не. Трети ден кофите за смет на булевард "Александър Стамболийски" 16 не са вдигани и вчера в 16,00 часа гледката бе такава".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 84
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Питат кмета какво се случи с парите от увеличената такса за парки...
08:18 / 13.01.2026
КЗП разяснява в Пловдив дейността си във връзка с еврото
07:00 / 13.01.2026
23-годишен открадна 200 анцуга в Пловдив
20:38 / 12.01.2026
Пловдивчанка поиска да изтегли 300 евро, но получи 250 и лист хар...
19:51 / 12.01.2026
Пловдив е пред грипна ваканция
21:50 / 12.01.2026
В област Пловдив ПЧИ в нефинансовия сектор възлизат на 2 милиарда...
18:30 / 12.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS