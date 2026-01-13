© Plovdiv24.bg виж галерията Проблемът със софийския боклук е сред най-коментираните теми у нас през последните две-три седмици. Сега обаче с Plovdiv24.bg се свърза наш редовен читател, който намекна, че и в Пловдив вече съществува подобен проблем.



Даваме думата на човека сега:



"Вече и Пловдив! Има ли криза с боклука и в нашия град! Официално - не. Трети ден кофите за смет на булевард "Александър Стамболийски" 16 не са вдигани и вчера в 16,00 часа гледката бе такава".



