© Plovdiv24.bg виж галерията От ден на ден Пловдив заприличва на мръсно гето и не, не говорим за крайния квартал "Столипиново", където хората там не държат много на чистотата в околните пространства. Говорим за останалите квартали, където гражданите чинно са си хвърлили боклука в контейнерите.



Читател на Plovdiv24.bg ни изпрати сигнал с много грозни снимки. От тях се вижда как кофите за боклук преливат, а купчината от найлонови торбички вече е с връх като Еверест.



Пловдивчанинът коментира, че това е изключително грозно и не подобава на град като Пловдив. Конкретно снимките, които ни е изпратил днес, са от район "Тракия", но наблюдаваме, че това е и по другите райони на града.



От наши източници научихме, че шофьорите в ОП "Чистота" са кът и не могат да обслужват извозването на сметта, зашото недостига бройката им за редовните курсове.



Когато обаче няма сметоизвозване, за боклука в контейнерите няма място и те са нахвърляни наоколо.



За проблема обръщаме внимание доста често в последните дни от получените читателски сигнали, като дори актрисата Радина Думанян се включи с критичен пост по отношение на чистотата на Пловдив, тъй като нивото е опасно ниско.



Припомняме, че ресорен заместник-кмет по екологията в Пловдив е Иван Стоянов, който управлява като сив кардинал администрацията, но явно изпуска юздите по отношение за почистването.