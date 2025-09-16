ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив заприлича на гето, много грозно, върнахме се в 90-те
Читател на Plovdiv24.bg ни изпрати сигнал с много грозни снимки. От тях се вижда как кофите за боклук преливат, а купчината от найлонови торбички вече е с връх като Еверест.
Пловдивчанинът коментира, че това е изключително грозно и не подобава на град като Пловдив. Конкретно снимките, които ни е изпратил днес, са от район "Тракия", но наблюдаваме, че това е и по другите райони на града.
От наши източници научихме, че шофьорите в ОП "Чистота" са кът и не могат да обслужват извозването на сметта, зашото недостига бройката им за редовните курсове.
Когато обаче няма сметоизвозване, за боклука в контейнерите няма място и те са нахвърляни наоколо.
За проблема обръщаме внимание доста често в последните дни от получените читателски сигнали, като дори актрисата Радина Думанян се включи с критичен пост по отношение на чистотата на Пловдив, тъй като нивото е опасно ниско.
Припомняме, че ресорен заместник-кмет по екологията в Пловдив е Иван Стоянов, който управлява като сив кардинал администрацията, но явно изпуска юздите по отношение за почистването.
