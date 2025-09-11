© Instagram виж галерията Пловдивската актриса Радина Думанян сподели в социалните си мрежи възмущението си относно мръсотията, която е налегнала града под тепетата.



"Прави ми впечатление, че кварталът, в който живеех в Пловдив, е меко казано западнал. Отвратително гнусно място с боклуци на-вся-къ-де.



На никого не му пука, живеят си в мизерийка хората и така им харесва очевидно. Придошлите живущи няма да ги коментирам. Тъпото е, че на никого не му пука - нито на жителите, хеле пък на управляващите. Пловдив, за мое огромно съжаление, е потресаващо грозен и мръсен град. Не се лъжете по лиснатия на места център.



Всяка детска площадка е пълна с фарове и не ги оправдавайте с "те нощем се събират младежи".", казва тя.



Тя е публикувала клип от детска площадка в Пловдив, където се виждат изхвърлени боклуци, мокри кърпички по земята и счупена пейка.