Отвратително и опасно: Пловдив потъва в боклуци, контейнерите преливат
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:09
© Facebook
виж галерията
Жители на Пловдив сигнализират за натрупване на отпадъци в различни квартали на града. Контейнерите за смет преливат от няколко дни, а около тях се трупат боклуци, които повишават риска за здравето на гражданите.

"Контейнерите пред блока ми преливат от четвъртък, а отпадъците са разнесени от вятъра по улицата. Ситуацията е непоносима, особено за децата и възрастните хора“, споделя жителка на район "Централен".

Друг читател допълва: "Не е нормално да живеем сред боклуци, а никой да не реагира. Очакваме общината и почистващите фирми да предприемат спешни мерки.“

Според гражданите забавянето в сметопочистването не само загрозява града, но и създава потенциални здравословни рискове, особено в райони с по-голяма концентрация на хора.

Те призовават за по-ефективна организация на сметопочистването и навременно извозване на отпадъците, за да се възстанови чистотата и редът в Пловдив.







