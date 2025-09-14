© Facebook виж галерията Жители на Пловдив сигнализират за натрупване на отпадъци в различни квартали на града. Контейнерите за смет преливат от няколко дни, а около тях се трупат боклуци, които повишават риска за здравето на гражданите.



"Контейнерите пред блока ми преливат от четвъртък, а отпадъците са разнесени от вятъра по улицата. Ситуацията е непоносима, особено за децата и възрастните хора“, споделя жителка на район "Централен".



Друг читател допълва: "Не е нормално да живеем сред боклуци, а никой да не реагира. Очакваме общината и почистващите фирми да предприемат спешни мерки.“



Според гражданите забавянето в сметопочистването не само загрозява града, но и създава потенциални здравословни рискове, особено в райони с по-голяма концентрация на хора.



Те призовават за по-ефективна организация на сметопочистването и навременно извозване на отпадъците, за да се възстанови чистотата и редът в Пловдив.