Пловдив се включва в националния протест заради пуснатия под домашен арест Никола Бургазлиев

© Гражданско недоволство се организира в няколко града на страната след тежкия инцидент в курорта "Слънчев бряг“. На 14 август 2025 г. 18-годишният Никола Бургазлиев, управлявал електрическа количка тип “Hummer", блъсна на тротоара двама възрастни и три деца. Най-тежко пострадаха 35-годишна майка и нейният 4-годишен син, които и до този момент се намират в реанимацията на УМБАЛ – Бургас и се борят за живота си.



Първоначално младежът беше задържан за срок от 72 часа, но на 16 август Районният съд в Несебър определи по-лека мярка за неотклонение – "домашен арест“. Следващото заседание по казуса е насрочено за 22 август в Бургаския съд.



Решението на съда предизвика вълна от обществено възмущение. В социалните мрежи вече се организират мирни протести, с които гражданите настояват за по-строга мярка и за промяна в начина, по който се налага правосъдие в подобни случаи.



Протестите ще се проведат едновременно в три града от 12:00 на 22 август 2025 г. пред Съдебните палати в Бургас, Пловдив и София.



Организаторите подчертават, че проявите ще бъдат изцяло мирни и без насилие, а основната цел е да се покаже солидарност с пострадалите и техните семейства и да се настоява за справедливо правосъдие.



В същото време в социалните мрежи се появи и група с името "ПОДКРЕПА НА НИКОЛА БУРГАЗЛИЕВ", към която са се присъединили вече над 170 души. Там се организира протест в подкрепа на 18-годишния Никола за същия ден и час, в който е и протестът, организиран от Фондация "Ангели на пътя".