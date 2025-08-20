ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив се включва в националния протест заради пуснатия под домашен арест Никола Бургазлиев
Първоначално младежът беше задържан за срок от 72 часа, но на 16 август Районният съд в Несебър определи по-лека мярка за неотклонение – "домашен арест“. Следващото заседание по казуса е насрочено за 22 август в Бургаския съд.
Решението на съда предизвика вълна от обществено възмущение. В социалните мрежи вече се организират мирни протести, с които гражданите настояват за по-строга мярка и за промяна в начина, по който се налага правосъдие в подобни случаи.
Протестите ще се проведат едновременно в три града от 12:00 на 22 август 2025 г. пред Съдебните палати в Бургас, Пловдив и София.
Организаторите подчертават, че проявите ще бъдат изцяло мирни и без насилие, а основната цел е да се покаже солидарност с пострадалите и техните семейства и да се настоява за справедливо правосъдие.
В същото време в социалните мрежи се появи и група с името "ПОДКРЕПА НА НИКОЛА БУРГАЗЛИЕВ", към която са се присъединили вече над 170 души. Там се организира протест в подкрепа на 18-годишния Никола за същия ден и час, в който е и протестът, организиран от Фондация "Ангели на пътя".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
