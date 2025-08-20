ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдив се включва в националния протест заради пуснатия под домашен арест Никола Бургазлиев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:17Коментари (0)461
©
Гражданско недоволство се организира в няколко града на страната след тежкия инцидент в курорта "Слънчев бряг“. На 14 август 2025 г. 18-годишният Никола Бургазлиев, управлявал електрическа количка тип “Hummer", блъсна на тротоара двама възрастни и три деца. Най-тежко пострадаха 35-годишна майка и нейният 4-годишен син, които и до този момент се намират в реанимацията на УМБАЛ – Бургас и се борят за живота си.

Първоначално младежът беше задържан за срок от 72 часа, но на 16 август Районният съд в Несебър определи по-лека мярка за неотклонение – "домашен арест“. Следващото заседание по казуса е насрочено за 22 август в Бургаския съд.

Решението на съда предизвика вълна от обществено възмущение. В социалните мрежи вече се организират мирни протести, с които гражданите настояват за по-строга мярка и за промяна в начина, по който се налага правосъдие в подобни случаи.

Протестите ще се проведат едновременно в три града от 12:00  на 22 август 2025 г.  пред Съдебните палати в Бургас, Пловдив и София. 

Организаторите подчертават, че проявите ще бъдат изцяло мирни и без насилие, а основната цел е да се покаже солидарност с пострадалите и техните семейства и да се настоява за справедливо правосъдие.

В същото време в социалните мрежи се появи и група с името "ПОДКРЕПА НА НИКОЛА БУРГАЗЛИЕВ", към която са се присъединили вече над 170 души. Там се организира протест в подкрепа на 18-годишния Никола за същия ден и час, в който е и протестът, организиран от Фондация "Ангели на пътя".


Още по темата: общо новини по темата: 11
19.08.2025 Спешна животоспасяваща операция е претърпяла пловдивчанката, прегазена от
АТВ
18.08.2025 Прокуратурата в Бургас протестира домашния арест на младежа, помел пловдивско семейство с АТВ
18.08.2025 Организират протести след инцидента със семейството от Пловдив на морето
16.08.2025 Домашен арест за младежа, помел с АТВ пловдивско семейство с три деца
16.08.2025 Повдигат обвинения срещу младежа, прегазил с АТВ семейство от Пловдив
15.08.2025 Тодор Батков-младши: Въпросът не беше дали ще се случи такъв инцидент, а
кога
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Напрежение в КЦМ, работниците искат по-високи заплати!
17:32 / 20.08.2025
Тежка интелектуална инвалидност пред Lidl
17:11 / 20.08.2025
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
16:09 / 20.08.2025
Възмездие застигна убиеца от "Столипиново"
15:39 / 20.08.2025
Критично е състоянието на пострадалия в "Арсенал"
15:54 / 20.08.2025
Седем държавни имота ще бъдат предоставени на Пловдив за обществе...
14:29 / 20.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
18:43 / 18.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
12:01 / 18.08.2025
Почина голям актьор
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
08:55 / 18.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:41 / 19.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Лято 2025
България в еврозоната
Дете загина след падане от парашут в Несебър
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: