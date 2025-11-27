ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пловдив посреща 2026 година с музикален спектакъл на Центъра
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:39 / 27.11.2025Коментари (0)1310
©
виж галерията
Има магия в това да посрещнеш Нова година на площада, на открито, рамо до рамо с хиляди хора – твои съграждани, съседи и гости. Това е традиция, която носим в сърцата си, момент на обединение, когато оставяме старата година зад гърба си и гледаме напред с надежда.

На 31 декември, площад "Стефан Стамболов" в  Пловдив отново ще се превърне в сцена на мечтите, за да дадем старт на 2026 година с грандиозен музикален спектакъл!

Тази година концепцията на нашия празник е "ROOTS & BEATS" – Мост между традицията и бъдещето. Всяко поколение носи свой собствен ритъм – младите живеят с пулса на съвременната музика, а по-възрастните пазят мелодиите на корените. Тази година ще покажем, че тези два свята не са разделени, а могат да се срещнат и да си подадат ръка чрез изкуството.

"ROOTS & BEATS" е покана към хора от всички възрасти да бъдат заедно в тази нощ. Ще се впуснем в жив диалог между дълбочината на традиционната ни култура и динамичната градска музикална сцена, доказвайки, че традицията не е в противоречие с модерността, а може да я вдъхновява и обогатява.

Гответе се за нестандартно и динамично събитие, което ще ни зареди с енергия за цялата година! Водещ на това експлозивно културно пътешествие е любимият шоумен Деян Славчев – Део, който с лекота ще ни преведе през хибридния концерт-шоу, изпълнен със самостоятелни изпълнения и смели колаборации.

Кой влиза в ритъма на "ROOTS & BEATS"?

На сцената на Пловдив ще се срещнат четири напълно различни, но допълващи се артистични свята, които ще създадат нов, хибриден звуков свят чрез смели колаборации помежду си:

Tioneb (Франция): Човекът Оркестър (22:05 – 22:50 ч.)

Френският артист Benoit "Tioneb" Poujade ще ни демонстрира силата на иновацията. Неговият стил е микс от хип-хоп, рок-поп и електронна музика, създаден изцяло на живо пред очите ви чрез вокално-луупната техника. Tioneb е световен шампион от BOSS Loopstation World Championship (2012), който възприема луупстейшъна като инструмент за създаване на висококачествена музика,. а не просто за развлечение. Tioneb е вицешампион и в три поредни години на престижния Grand Beatbox Battle. Неговото изпълнение внася урбанистична енергия и техническа иновативност, които ще дадат старт на нощта.

Artful Dodger (Великобритания): Легендите на UK Garage (22:50 – 23:35 ч.)

Директно от Саутхемптън пристига легендарното английско дуо Artful Dodger. Те изиграват ключова роля в оформянето и издигането на жанровете UK Garage и 2-Step през късните 90-те.

Техният албум "It's All About the Stragglers" достига платинен тираж, а хитът "Re Rewind" с Крейг Дейвид става еталон за епохата и достига №2 в UK Singles Chart през 1999 г..

Дуото печели награда за UK Producers of the Year и има множество номинации за MTV Europe Music Awards и MOBO Awards. Днес MC Alistair и DJ Dave Low продължават да взривяват сцените с енергични DJ/MC сетове, внасяйки клубния елемент и пулса на световната денс култура.

Ансамбъл "Тракия": Дълбочината на корените (23:35 – 00:30 ч.)

За да внесе дълбочината на автентичния български фолклор и да ни поведе към Новата година, на сцената излиза гордостта на Пловдив – Фолклорен Ансамбъл "Тракия". Вече 47 години Ансамбълът е новатор, който разкрива огромното фолклорно богатство на България. С хиляди концерти в 53 страни по света и номиниран за "Грами", "Тракия" е "лице" на града ни.

Точно в полунощ, под звуците на химна, Пловдив ще грейне с грандиозна заря и светлинно шоу. Танцьорите от Ансамбъла ще осигурят перфектния преход към полунощ, а веднага след зарята ще поведат традиционно хоро, което да събере хиляди хора в общ ритъм.

Ерсин Мустафов: Джаз, Етно и Инди (00:30 – 01:15 ч.)

След полунощ програмата продължава с Ерсин Мустафов – водещ фронтмен на група JEREMY?. Музикантът е носител на редица престижни отличия, включително три награди от Конкурса "Пролет" на БНР и "Кристална лира". С JEREMY? той е подгрявал Queen & Adam Lambert в България, Полша и Румъния. През 2024 г. започва самостоятелен проект на български език, който допълва неговото инди-рок звучене с камерни, лични и открито артистични композиции. В този спектакъл той ще преплете джаз, ориенталски и етно мотиви в своя инди-рок стил. Неговият сет идеално въплъщава моста между традицията и модерността, внасяйки мултижанров и личен акцент. Работи с разнообразни инструменти – китара, бас, вокал, клавир и др.

Партито ще продължи до 02:00 ч., когато Део ще застане зад пулта за своя DJ сет, за да поддържа ритъма жив.

"ROOTS & BEATS" е хибриден концерт-шоу, насочен към всеки! Ние ви каним не просто на празник, а на общо преживяване – място, където вашите деца ще танцуват на UK Garage, а вие ще хванете хорото, водено от Ансамбъл "Тракия". Елате на площад "Стефан Стамболов"! Донесете вашето добро настроение и нека заедно, под звездите на Пловдив, превърнем посрещането на 2026 година в най-светлия и вълнуващ празник на единството и музиката! Очакваме ви!

За нуждите на новогодишната програма ще бъде изградена 80 квадратни метра сценична конструкция с винилов покрив, в задната му част ще бъде монтиран LED екран с размери 5х3 метра (15кв.м), на който ще се излъчи новогодишното обръщение на Президента на Република България в 24.00 часа. За удобство на публиката, до сцената ще бъдат инсталирани още 2 LED екрана, всеки от които е с размери 2х3 метра (6 кв. м.).


Още по темата: общо новини по темата: 34
27.11.2025 »
27.11.2025 »
27.11.2025 »
26.11.2025 »
26.11.2025 »
26.11.2025 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
"Независими за Пловдив" предлагат по 100 000 евро за нова спортна...
10:08 / 28.11.2025
Акт за просия в центъра на Пловдив предизвика недоволство
08:48 / 28.11.2025
Трима министри идват в Пловдив
08:18 / 28.11.2025
В Пловдив решават за мярката спрямо шофьора, причинил катастрофат...
08:02 / 28.11.2025
Областният управител на Пловдив участва в урок по здравословно хр...
23:30 / 27.11.2025
Две нови площадки за спорт в "Южен"
20:52 / 27.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
През 2026 година започва нов етап за човечеството
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
НИМХ категорични: Много дъжд три дни от утре, ето в кои области
НИМХ категорични: Много дъжд три дни от утре, ето в кои области
08:38 / 26.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Гонят просяците от центъра
Зима 2025/2026 г.
Моторни спортове
Арестуваха кмета на Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: