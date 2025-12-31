ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдив посреща 2026 година с музикален спектакъл
Автор: Екип Plovdiv24.bg 06:15Коментари (0)1131
©
Пловдив посреща 2026 със спектакъла “Roots & Beats" - програма на откритата сцена на пл. "Стефан Стамболов“ в Пловдив за довечера:

Водещ Деян Славчев – Део 

22:05 – 22:50 ч. Tioneb (Франция):

Човекът Оркестър Неговият стил е микс от хип-хоп, рок-поп и електронна музика, създаден изцяло на живо пред очите чрез вокално-луупната техника. Tioneb е световен шампион от BOSS Loopstation World Championship (2012), който възприема луупстейшъна като инструмент за създаване на висококачествена музика,. а не просто за развлечение. Tioneb е вицешампион и в три поредни години на престижния Grand Beatbox Battle. 

22:50 – 23:35 ч. Artful Dodger (Великобритания): Легендите на UK Garage

Директно от Саутхемптън пристига легендарното английско дуо Artful Dodger. Те изиграват ключова роля в оформянето и издигането на жанровете UK Garage и 2-Step през късните 90-те, като всеки път взривяват сцените с енергични DJ/MC сетове, внасяйки клубния елемент и пулса на световната денс култура.

23:35 – 00:30 ч. Ансамбъл "Тракия“: Дълбочината на корените

С хиляди концерти в 53 страни по света и номиниран за "Грами“, "Тракия“ е "лице“ на града ни. Точно в полунощ, под звуците на химна, Пловдив ще грейне с грандиозна заря и светлинно шоу. Танцьорите от Ансамбъла ще осигурят перфектния преход към полунощ, а веднага след зарята ще поведат традиционно хоро, което да събере хиляди хора в общ ритъм. 

00:30 – 01:15 ч. Ерсин Мустафов: Джаз, Етно и Инди

След полунощ програмата продължава с Ерсин Мустафов – водещ фронтмен на група JEREMY?. Музикантът е носител на редица престижни отличия, с JEREMY? той е подгрявал Queen & Adam Lambert в България, Полша и Румъния. През 2024 г. започва самостоятелен проект. В новогодишната нощ той ще преплете джаз, ориенталски и етно мотиви в своя инди-рок стил. Работи с разнообразни инструменти – китара, бас, вокал, клавир и др. 

До 02:00 ч., партито ще продължи с Део, който ще застане зад пулта за своя DJ сет.


