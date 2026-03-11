ЗАРЕЖДАНЕ...
Пловдив е едно от най-студените места тази сутрин
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 5.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София 0 градуса
- Пловдив минус 2 градуса
- Варна 6 градуса
- Бургас 3 градуса
- Русе 3 градуса
- Стара Загора минус 2 градуса
- Благоевград минус 1 градус
Мащабна картина на Златю Бояджиев излиза на пазара след пет десетилетия в престижна частна колекция
10.03
Ученици от пловдивски гимназии дадоха старт на учебната година на Модерна академия на изкуствата "Синдикат"
08.03
Калина Атанасова представя 25 живописни платна в галерия "Аспект"...
22:55 / 10.03.2026
Рибар от Пловдив е уловил огромен екземпляр на язовир "Пясъчник"
21:43 / 10.03.2026
Протест ще се проведе в Пловдив в подкрепа на подсъдим командос, ...
21:16 / 10.03.2026
На улица в Пловдив, която е дълга 800 метра, за 4 месеца са издад...
21:07 / 10.03.2026
Смърт на пешеходна пътека в Пловдив: Шофьор на градски автобус се...
17:29 / 10.03.2026
Пловдив почете 83-та годишнина от спасяването на българските евре...
15:32 / 10.03.2026
